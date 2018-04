Le président AMÉRICAIN Donald Trump

© AP Photo/Manuel Balce Ceneta

NEW YORK, 13 avril. /TASS/. National Enquirer a partir de 30 mille à l’ancien concierge du bâtiment à New York, appartenant à Donald Trump, pour le droit de publier son témoignage sur le bâtard enfant de l’actuel président des états-UNIS. À propos de ce jeudi, a rapporté le journal New York Post.

Selon elle, l’ex-gardien Dino Саджудин affirme que l’ancienne gouvernante est entré dans une relation intime avec le Trump et la naissance de son enfant. Le temps des événements décrits ne le précise pas. La société American Media, qui détient le National Enquirer, a racheté de Саджудина le droit exclusif de cette histoire, mais elle a jamais publié.

« Aujourd’hui, j’ai été surpris d’apprendre qu’un accord confidentiel, que j’ai conclu avec American Media sur le président Трампе, est tombé dans la presse », – cite l’édition du New York Post, les déclarations de l’ancien gardien. « Je peux confirmer que lors d’un service à la Trump World Tower ai appris à ne pas critiquer l’ancienne gouvernante du président de Trump raison de sa relation avec le président de la Trump, à partir de laquelle elle a donné naissance à un enfant », a ajouté Саджудин.

La publication rappelle la déclaration de l’ancien modèle du magazine Playboy Karen Mcdougal, affirmant que Trump, en 2006-2007, a falsifié son épouse Меланье. Mcdougall a indiqué qu’en 2016, elle a payé $150 milliers d’employés de la compagnie American Media pour les droits de la publication de son histoire. Le matériau n’a pas été imprimé. Mcdougal estime que, dans la réalité, l’édition est allé sur cette affaire afin de cacher des informations à propos de l’incident.

Les MÉDIAS attirent l’attention sur le fait que le propriétaire de l’American Media David Pecker est un ami de donald Trump. La maison Blanche appelle l’approbation de Mcdougall et un certain nombre de semblables histoires фальшивками.