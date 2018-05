Dans la région bahchisarajsky de la Crimée a passé le rassemblement commémoratif à la mémoire des victimes de la déportation

LILAS /la région Bahchisarajsky, la Crimée/ 18 mai. /TASS/. Services commémoratifs et d’un concert requiem passé dans la région bahchisarajsky de la Crimée à la station de Lilas, d’où le 18 mai 1944, partaient les premiers échelons de déporté tatars de crimée. Cette place est actuellement érigé un mémorial dédié à la mémoire des victimes de la déportation des peuples de Crimée.

Guide de la Crimée, les représentants musulman et orthodoxe du clergé, des communautés culturelles de la république ont déposé des fleurs installé sur une maison nouvellement construite dans le complexe commémoratif de wagon-теплушке installé ici en mémoire de la tragédie, le 18 mai 1944, le correspondant transmet TASS.

« La mémoire de ceux qui n’ont pas retourné des lieux de la déportation, ne sera pas oubliée. Sûr que les pages terribles de l’histoire ne se reproduira jamais. Avec le retour de la Crimée à la fédération de RUSSIE, nous avons reçu l’assurance que la tradition et la culture de ces peuples qui ont souffert de la déportation vont se développer », a déclaré lors du rassemblement, chef de Sergei Aksenov.

Le mufti de la Crimée Эмирали Аблаев a noté que dans cette journée mémorable, avec les tatars de crimée sont des représentants de toutes les confessions. « Nous nous réjouissons de l’unité. Nos sentiments et nos pensées doivent être envoyés à l’avenir. Nous devons vivre dans le monde et de partager un morceau de pain avec les autres. Nous devons être tolérants les uns des autres, dans ce le gage de la prospérité », a – t-il.

Le métropolite de Simféropol et de Crimée Lazare a appelé le jour de l’expulsion tragique pour tous les peuples de la Crimée. « Aujourd’hui, les tatars de crimée, comme tous les peuples ont la possibilité de se développer et de travailler. Tous les croyants de la Crimée prières à la mémoire des victimes de la déportation, pour cela, plus jamais ne se reproduise pas. Nous prions au nom de la paix et de la bonté », dit – il.

Vendredi dans toutes les mosquées musulmanes, chrétiennes, les temples de la Crimée aura lieu commémoratif prière sur les victimes de la déportation. Le soir, dans le centre de Simféropol sera une action « Allume le feu dans mon cœur », au cours de laquelle sera allumé des bougies et des lampes.

L’Aide De La Russie

Le président de la Госкомнаца de la Crimée Ленур Абудраманов TASS a rapporté que de 2014 à 2017, pour la première fois le financement des activités de l’aménagement des citoyens de sont réhabilités nombre de peuples, de l’ordre de 3,5 milliards de roubles.

En particulier, au cours de cette période a été mis en service avec l’école secondaire n ° 44 du nom du Héros de la Russie Alima Абденнановой sur 825 places, 460 familles de sont réhabilités ont été fournis propre logement, encore 344 familles bénéficié du forfait de l’aide matérielle à l’achèvement de la construction d’un logement individuel, plus d’un millier de familles sont fournis газоснабжением, construit plus de 5 km de routes bitumées dans les deux arrondissements de la ville de Simferopol.

« Depuis le début de 2018, dans le cadre de la mise en œuvre du programme Fédéral (FTP) sur le développement socio-économique de la Crimée, dans les trois tableaux de la résidence compacte sont réhabilités peuples mis en service, 14,7 km de réseaux de gaz, un jardin d’enfants à 260 places, plus de sept kilomètres de réseaux de distribution d’eau », a déclaré Абдураманов.

D’ici à 2020, selon lui, dans le cadre du PROGRAMME sera mis en œuvre 74 projets d’investissement totalisant plus de 7 milliards de roubles, ce qui permettra d’environ deux milliers de familles de son propre logement, d’entrer en service sept écoles maternelles de 1,5 mille places, deux écoles sur 1 mille places, fournir plus de 10 mille familles de réseaux d’électricité, d’eau, de gaz et de l’assainissement.

De l’expulsion de la Crimée

Entre 1941 et 1944, le territoire de la péninsule de Crimée депортировано plus de 200 milliers de tatars de crimée, des allemands, des grecs, des bulgares, arméniens, italiens.

En 1989, le soviet Suprême de l’URSS a reconnu illégales et criminelles de répression des actes contre les peuples victimes de déplacement forcé dans les régions de la Sibérie, de l’Ouzbékistan, du Kazakhstan.

En Crimée depuis 1994, le 18 mai, Journée de la mémoire des déportés peuples. Il est installé régional de la loi dans la mémoire sur le début de la réinstallation forcée de la péninsule, en 1944, des tatars de crimée.

Le 21 avril 2014, après la réunification de la Crimée avec la Russie, le président Vladimir Poutine a signé un décret sur la réhabilitation de tatars de crimée et d’autres peuples victimes de la répression stalinienne en Crimée.

Selon les données du comité d’État pour les relations interethniques et les déportés de la Crimée, dans la république vit 268,7 milliers de personnes parmi les déportés (sont réhabilités) des peuples de Crimée, y compris: des tatars de crimée – 260,1 mille, les arméniens, les bulgares, les grecs, les allemands – 8,6 mille