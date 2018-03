Dans la région de Rostov levé les restrictions sur la circulation imposées en raison des intempéries

ROSTOV-SUR-le-DON, le 4 mars. /TASS/. Les restrictions sur le mouvement de transport de passagers dans la région de Rostov, imposées en raison des conditions météorologiques, annulé. Ce sujet a rapporté dimanche le service de presse régional GU ministère de l’intérieur.

« À 04:15 ouvert à la circulation le transport de passagers dans tous les domaines », – dit dans le message.

Auparavant, a indiqué que le samedi à cause de la pluie, de la neige et de grésil, vent et гололедицы sur les routes dans la région de Rostov ont imposé des restrictions à la circulation, y compris la section fédérale de l’autoroute « Don ». En outre, l’aéroport propose des documents multimédia libres des метеоусловиями retardé l’arrivée et le départ de plusieurs vols.