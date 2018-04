Dans la région de Rostov ont l’intention de créer un fonds pour l’environnement sur la santé du Don

© Valery Матыцин/TASS

ROSTOV-SUR-le-DON, le 13 avril. /TASS/. Fonds pour l’environnement mondial, qui proviennent des fonds pour l’assainissement de la rivière Don et unique sur la rivière Цимлянского du réservoir, l’intention de créer dans la région de Rostov. Cela a été annoncé par le vice-gouverneur de la région de Victor Potiers après la réunion de la table ronde « les Scientifiques, la conception et les aspects technologiques de l’assainissement Цимлянского du réservoir et du Don Inférieur ».

« Les collègues ont fait la proposition – la création du fonds, qui aurait travaillé sur l’amélioration de la rivière Don et Цимлянского réservoir. Dans le fonds de la participation de l’entreprise. L’initiateur a prononcé l’université fédérale du Sud. Je pense, se connecte et l’Académie des sciences, la société de développement », – at-il expliqué.

Selon lui, la création de la fondation permettra de résoudre les questions de l’étude de structures hydrauliques, canaux, de la pollution de la rivière. Au fonds d’entrer, comme il l’estime des Potiers, la corporation de développement de la région et les entreprises qui ont particulièrement un impact négatif sur l’état de la rivière – траснпортные et agricoles.

Il a également dit que vous envisagez de créer une coordination de l’organisme consultatif auprès du gouvernement de la région de la, à discuter la question de l’assainissement du Don. Cet organe, vraisemblablement, sera présidé par le gouverneur. Selon les experts, le principal problème de la rivière Don – маловодность, de le résoudre à l’aide raisonnable de la dépense et de la préparation des ouvrages hydrauliques et la construction d’une nouvelle adduction d’eau.

« Le plus terrible phénomène est dû à l’apparition de périodes de маловодности – lorsque les deux années consécutives sont маловодными, ces années sont possibles à des problèmes de водообеспечением. Chaque décennie, se répètent маловодные périodes, c’est un phénomène normal. La question est d’apprendre à vivre dans de telles conditions, tout d’abord résoudre le problème de l’utilisation rationnelle des ressources en eau, une quantité raisonnable de la dépense, la préparation гидротехнической de l’infrastructure, le déblaiement de canaux. C’est l’un des principaux moyens de résoudre le problème dans des conditions de déficit de la piscine, l’eau n’est pas beaucoup, mais les besoins sont élevés », a expliqué le directeur FGBU « Russe d’analyse et d’information sur la recherche et водохозяйственный centre » Alexis bras-hirsutes.

Cette année, selon lui, des problèmes avec водообеспечением de la population dans les régions de Volgograd et les régions de Rostov, sur le territoire duquel est situé réservoir – ne doit pas être, comme en période de crues dans Цимлянское réservoir sera d’environ 10 à 12 kilomètres cubes d’eau, ce qui est considéré comme supérieur à la normale.