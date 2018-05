Dans la région de Yaroslavl a ouvert le festival de la charité « Pain-oui-Сольба »

© Svetlana Sergeeva/TASS

YAROSLAVL, le 12 mai. /TASS/. Festival de la charité « Pain-oui-Сольба » ouvert à Nikolo-Сольбинском couvent dans Переславском le quartier de la région de Yaroslavl, le correspondant transmet TASS.

« Chaque année, le festival a son orientation. Cette année, sa devise est sans limite la puissance de la foi, de l’amour et de l’espoir. Le festival vise à montrer que, pour nous, n’est pas un obstacle géographique de la frontière. Ce n’est pas un obstacle pour un ami d’un ami d’appeler le frère et la sœur, de parler un langage commun, de s’asseoir ensemble à la table de fête, à baptiser les enfants, de discuter des bonnes choses », – a déclaré l’organisateur du festival, le directeur de la fondation « la Renaissance de russes orthodoxes de tradition » Alexandre Kovalev.

Le festival se déroule pour la troisième année consécutive et rassemble des artistes de la musique sacrée, des maîtres des métiers, de pèlerins et de touristes. Cette année pour la première fois, le festival a acquis un statut international. Dans la célébration de l’participent des équipes créatives de sept pays – en dehors de la Russie, c’est la Biélorussie, l’Ukraine, la Moldavie, l’Arménie, la Géorgie et le Kazakhstan. Avant que les invités se produiront le studio-théâtre « Fidget », les chanteurs Rodion Gazmanov, Diana Gurtskaya, Vesce Tsyganova, un groupe de Brio Sonores de la Moldavie, théâtre-danse « Terra » à partir de Kazakhstan, ainsi que l’ensemble древнецерковного le chant de « la Rencontre » avec l’Ukraine.

Les organisateurs ont ramassé un extraordinaire concert pour les collectifs, un jouer de la musique sacrée – ils agissent directement dans le temple. En plus de cela, travaillent grands de la scène de la rivière, ainsi que la salle de concert du bord de l’étang.

« Quand j’ai organisé le festival, alors pensé: 180 km de Moscou, dans la forêt, à proximité même un magasin alimentaire n’est pas… eh bien, qui viendra? Et maintenant, tout le monde dit que nous sommes de mieux que de Moscou. Les rossignols chantent le long de notre concert, il est complètement différent de l’atmosphère », a partagé ses impressions Kovalev.