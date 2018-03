Dans la république Tchèque et la Slovaquie se développe l’interaction de l’Église Orthodoxe autocéphale avec le ROC

Dans l’église des saints apôtres Pierre et Paul à Karlovy Vary

PRAGUE, le 4 mars. /Corr. TASS Igor Шамшин/. La république tchèque et la Slovaquie sont les premiers terres slaves, où il est l’Orthodoxie. « Sur ce bien se souviennent orthodoxes citoyens dans les deux républiques », a déclaré le TASS honoraire de l’archevêque de Prague, le métropolite des terres Tchèques et de Slovaquie Christophe.

« L’orthodoxie était cela apporte dans Великоморавскую puissance (822-907 années) de Byzance à l’an 863 солунскими frères saints Cyrille et de la tolérance religieuse, a – t-il. – Ensuite, en raison de la géopolitique des raisons orthodoxe grec d’influence a diminué et augmenté la pression de Rome. Survenu en 1054 de l’année de la « Grande scission » une Église chrétienne spirituellement fixé des tchèques et des slovaques dans le giron du catholicisme ».

Honoraire de l’Archevêque de Prague, le Métropolite de tchéquie et de Slovaquie Christophe

Honoraire de l’Archevêque de Prague, le Métropolite de tchéquie et de Slovaquie Christophe

Une forte impulsion à l’expansion de la foi orthodoxe parmi les tchèques et les slovaques a donné à Pierre le Grand. Le tsar russe en 1711 et 1712 années de longues vacances en западночешском la ville de Karlovy Vary. A installé alliés les relations entre la Russie orthodoxe et catholique Sacré de l’empire romain, qui était de Tchèque royaume, le monarque est prié chaque jour de east-chrétienne de rite, et a également établi sur le territoire de la célèbre station de la croix orthodoxe russe.

Pierre le Grand cet acte a démontré que la Russie prend sous sa tutelle les habitants orthodoxes du royaume de Bohême. Karlovy Vary tout au long suivi de deux siècles, est devenu en lui la capitale officieuse de l’orthodoxie. Dans cette ville, a été érigée la cathédrale des saints apôtres Pierre et Paul, l’un des plus grands d’Europe Centrale. L’Église Orthodoxe russe (ROC) avant de 1951 spirituellement окормляла des croyants dans le pays en collaboration avec l’Église Orthodoxe des terres Tchèques et de Slovaquie (ПЦЧС).

« Le ROC à l’automne de 1951, nous a donné l’autocéphalie et est devenu pour nous une Mère-Église. Sur notre territoire aujourd’hui servent les orthodoxes russes, les prêtres, et de la communication Églises se développe avec succès », a souligné le souverain.

Si ПЦЧС agit Métochion de l’église orthodoxe russe situant sur le territoire de karlovy vary Петропавловского de la cathédrale. « Настоятелями de l’une des plus belles églises orthodoxes en Tchèque voici déjà plusieurs décennies sont orthodoxes russes, les prêtres, les chefs de Cour. De service en cours de la langue russe », a déclaré le prélat.

Ostensoir avec les reliques de saint-jean Chrysostome

Ostensoir avec les reliques de saint-jean Chrysostome

Il s’est félicité des activités du Métochion de l’église orthodoxe russe dans le chef de qui aujourd’hui, il l’archiprêtre Nicolas Лищенюк. « L’hôtellerie maintient et développe de bonnes relations entre nos Églises », – a déclaré l’évêque.

ПЦЧС et ROC échangent des visites de la hiérarchie. « Ils se produisent très souvent. Les hôtes de la Russie viennent régulièrement, par exemple, à L’archevêché, où les accepte notre évêque, mgr michel », – a dit honoraire de l’archevêque de Prague, le métropolite des terres Tchèques et de Slovaquie Christophe.

Il a noté que, dans la dernière heure de l’autocéphalie a accueilli le métropolite Cyrille, vicaire du Patriarche de Moscou et de toute la Russie Hilarion, ainsi que схиархимандрита et confesseur du Patriarche de Moscou Elie, qui a visité le monastère de la Transfiguration ПЦЧС de l’agglomération Тешов-de-Миликова dans l’Ouest de la république Tchèque.

Les invités du patriarcat de Moscou, selon lui, avec un intérêt particulier observent l’extension des monastères orthodoxes dans la république Tchèque et de la Slovaquie. L’un des derniers a été érigé le monastère de la Transfiguration.

« Les travaux de construction se sont achevées là seulement il y a trois ans. Il nous a beaucoup aidé les orthodoxes russes. Ainsi, par exemple, le bâtiment dans lequel se trouvent les cellules, construite à base de cèdre de sibérie. C’est un don de la part de la Russie. Les évêques ROC présenté des icônes. Nous avons, grâce à eux, sont stockées ostensoir avec les reliques de saint Jean Chrysostome – notre principale relique », a souligné le métropolite.

L’église du monastère de la Transfiguration de l’agglomération Тешов-de-Миликова

L’église du monastère de la Transfiguration de l’agglomération Тешов-de-Миликова

Monastère de la transfiguration est construit dans le style « первохристианских de bâtiments, telles quelles ont été construits dans la Grande Moravie saints des civilisateurs slaves Cyrille de moscou et de la tolérance religieuse ». Le clocher du monastère est couronné par une croix orthodoxe byzantin, connu par des images, écrit avant le « Grand schisme » des Églises chrétiennes.

« Dans la demeure jusqu’à ce que quatre moines. Les portes du couvent toujours divulgués pour les pèlerins. Dans les jours orthodoxe nous n’avons plus d’un millier par jour. Voyage de la famille. C’est, tout d’abord, les croyants des régions occidentales de la république Tchèque, ainsi que l’est et au centre des terres de la voisine de l’Allemagne », a dit mgr.

Le recteur de la cathédrale des saints apôtres Pierre et Paul dans la ville de Karlovy Vary et le chef de la Représentation de la ROC dans la république Tchèque et de la Slovaquie, de l’archiprêtre Nicolas Лищенюк

Le recteur de la cathédrale des saints apôtres Pierre et Paul dans la ville de Karlovy Vary et le chef de la Représentation de la ROC dans la république Tchèque et de la Slovaquie, de l’archiprêtre Nicolas Лищенюк

Sur la sollicitation des églises orthodoxes à l’est de l’Allemagne a déclaré TASS également l’archiprêtre Nicolas Лищенюк. « La cathédrale pierre et paul est devenu le foyer spirituel de milliers de membres de la Saxe, la Bavière et la Thuringe », a – t-il.

« La pertinence de l’Orthodoxie se développe sur l’ensemble du territoire ПЦЧС. Ainsi, c’est seulement dans notre église au cours du xixe années a été commise 147 baptêmes, et l’année dernière déjà 160 baptêmes. Pour nous, c’est un événement heureux, une fois les gens se font-ils baptiser, ce qui signifie qu’ils passent à Dieu, et de la vie personnelle de chaque personne change sous l’effet de la grâce de Dieu. Viennent d’être baptisé, non seulement locaux, mais viennent de l’Allemagne. Beaucoup d’allemands. Notre temple est très important pour la préservation spirituelle et culturelle de l’identité orthodoxes », a déclaré le recteur de la paroisse.

Dans la république Tchèque et la Slovaquie orthodoxe congrégation, qui compte près de 100 milliers de croyants. Le plus grand nombre d’entre eux vivent en Slovaquie. Dans cette république, avec une population de 5 millions de personnes, selon le ПЦЧС, orthodoxes se portent près de 1,5% de ses citoyens.