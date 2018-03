Dans la russie du XVIIIE festival « le Triomphe du jazz »

MOSCOU, le 28 février. /TASS/. De renommée mondiale du jazz se produira à Moscou au XVIIIE festival « le Triomphe du jazz », du 16 au 18 mars. À propos de ce mercredi lors d’une conférence de presse TASS, a déclaré le président du festival et de l’artiste populaire de Russie, Igor Бутман.

Les concerts se dérouleront sur la scène Светлановского de la salle domaine de la musique (MMDM).

« La géographie de notre festival est en constante expansion. Sur le festival de cette année se produiront exceptionnelle stars du jazz et des musiciens. Par exemple, le célèbre pianiste de jazz américain Bob James », a déclaré Бутман.

Aussi, selon lui, le 16 mars dans le cadre du festival se produira l’orchestre Bachkir de la philharmonie d’etat et de la musique de l’orchestre sous la direction russe, le saxophoniste et флейтиста Alexandre Довгополого. Le 17 mars festival présenteront le programme américain de jazz de l’orchestre sous la direction de Roy Харгроува, Grand orchestre de jazz de Pierre Entière et le quatuor à cordes, sous la direction de japonais, le saxophoniste Ken Ota.

Dans la finale du festival de la journée dans la Maison de la musique se produiront britannique de la soul, le chanteur Tony Момрель, pianiste de jazz Amina Фигарова et une équipe de Moscou de l’orchestre de jazz qui exécute Бутмана.

Les demandes du public

À son tour, le chef du département de la culture Alexandre Кибовский a ajouté que le ministère a fourni des ressources et l’organisation reste pour la direction de ce festival.

« Je pense que le festival d’année en année, s’étonne de mystérieuses de programme – c’est ce que font les gens qui connaissent les attentes sophistiqués de moscou public. Mais notre affaire est de fournir certaines des possibilités de ressource », a déclaré Кибовский.

Selon lui, dans le cadre de l’événement se tiendra le IV concours du festival de l’enfance « est le Triomphe du jazz », un concert de gala qui auront lieu le 14 mars sur la scène MMDM.

Le festival d’Igor Бутмана « le Triomphe du jazz » est le plus grand de la Russie de jazz événement de classe mondiale. Cette année, le festival aura lieu le 18-ème fois.