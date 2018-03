Dans la SF estiment que la question de la création de places dans les crèches vraiment résoudre dans les trois prochaines années

MOSCOU, 1er mars. /TASS/. La question de la création de places dans les crèches seront traitées dans chaque région à sa manière, c’est une simple gestion de tâche. Ce sujet TASS a déclaré le chef du comité du Conseil de la Fédération de politique sociale Valery Riazan.

Dans son message à l’assemblée Fédérale, le jeudi, le président de la fédération de RUSSIE Vladimir Poutine a déclaré que la Russie doit créer en trois ans de 270 mille places dans une crèche, sur la région sera envoyé à 50 milliards de roubles.

« C’est une simple gestion de tâche, qui est tout à fait possible d’en décider. Je pense que dans les trois ans réflexe doit être fait, et les principaux problèmes seront résolus », a déclaré Riazan, en commentant le message du président.

Selon lui, chaque région doit être l’approche à la résolution de cette question. « Dans chaque cas, les régions doivent choisir le modèle le plus efficace pour résoudre le problème. Peut-être alors nécessaire la construction d’une nouvelle pleine de jardin d’enfants, où un groupe », a déclaré de Riazan.

Cependant, dans la plupart des cas, comme le dit le sénateur, la combinaison de jardin d’enfants et des crèches. « Ce sont, généralement, les jardins d’enfants avec ясельными groupes, afin de combiner les questions relatives à l’entretien, de l’alimentation, de la santé publique. Où vont s’appliquer aux formes contemporaines, familiales, jardins d’enfants, soi-disant famille ясельных groupes, qui seront sous la juridiction de jardins d’enfants », – a dit le parlementaire.

Il estime que alloués à ce fonds sera suffisant. Lors de cette Riazan n’a pas exclu la possibilité de recourir à la solution du problème à but non lucratif et des entreprises privées. « Si une entreprise est capable de faire ce genre de abordables garderies d’enfants, et pour eux, afin de récupérer les frais d’, aura suffisamment ceux des tarifs, où vit le système de l’etat, plus peut-être encore un peu d’argent peuvent obtenir des services supplémentaires, ces formes seront également les bienvenues », a conclu le sénateur.

Activation de toutes les ressources

À son tour, le vice-président du Conseil de la Fédération Galina Карелова, курирующая questions sociales, a souligné la nécessité d’une plus grande implication de la ressource de partenariat public-privé. « Il est très important que seront pris en charge par les régions en eux envoient à la construction ясель de 50 milliards de roubles. Il me semble opportun pour la plus efficace et rapide dans l’exécution de cette tâche, d’intensifier la ressource de partenariat public-privé », dit – TASS Карелова.

Elle a souligné que la traditionnelle pour le président le thème de soutien, de protection et de protection de la maternité et de l’enfance a reçu dans un message à l’assemblée Fédérale un puissant développement. Карелова a rappelé que, 2019 et 2025, sur la protection de l’enfance et de la maternité se distingue de 3,4 milliards de roubles, soit 40% de plus que pour 2012-2017.