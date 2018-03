Dans la ville de Perm ont présenté la première mondiale de la comédie musicale « le Nain de Nez »

PERM, le 1er mars. /Corr. TASS Anastasia Аверкова/. La première mondiale de la comédie musicale de Laura Quintus, le « Nain Nez » la conte de Guillaume Гауфа passé à Perm le Théâtre académique de Théâtre. Selon le metteur en scène du spectacle et directeur artistique du Théâtre du Théâtre Boris Milgram, c’est grandiose pour les enfants », et donc le premier rôle dans le spectacle exécutent les enfants.

« Je voulais créer un spectacle musical pour enfants de qualité supérieure, une grande et sérieuse. Le point de départ était la célèbre esthétique comédies musicales de broadway. Initialement, nous avions compris que nous sommes grandiose pour les enfants et les adultes, et déjà après quelques impressions clairement reconnu que мюзиклу le « Nain Nez » sera étroitement Perm », – a déclaré Мильграм au cours d’une conférence de presse consacrée à la première mondiale du spectacle.

Les auteurs de la comédie musicale sont le compositeur Laura Quint, le poète Nicolas Denisov et le metteur en scène Boris Мильграм, qui a écrit le scénario en collaboration avec un jeune dramaturge Ilya Губиным. Comme ont dit les créateurs de la comédie musicale « le Nain de Nez » est un conte de fées avec les transformations et les небывалыми aventures, qui dans la langue du théâtre musical dit avec les spectateurs de tous âges sur les valeurs humaines et définit les questions philosophiques.

Selon le compositeur de Laura Quintus, « quelle que soit la confession ni appartenait à personne – les mêmes valeurs ». « Dans le spectacle Мильграм a renforcé ce que Гауф n’a été laissé – la personne doit apprécier ce qui lui est donné », – a dit le TASS Laura Quintus. Elle a également ajouté que certains moments dans la création de la comédie musicale ont été difficiles », ont été les affres de la création, mais même sans eux ».

« C’est le processus créatif lisse, parce que lisse la créativité est l’indifférence et le manque de sincérité. Мильграм m’a donné l’occasion de faire ce que j’aime, et j’aime la combinaison de la musique mélodique avec atonale, et, d’ailleurs, personne ne s’en aperçoive dans le spectacle, quand la musique est atonale, parce qu’elle est liée à l’action », raconte le compositeur.

Selon l’interprète le rôle du jeune Jacob, 12 ans, Cyrille Пяткина, à chaque représentation participent sept enfants, dont l’un tient le rôle principal du premier acte, le rôle de Jacob. Avant que, il a été invité à participer dans la mise en scène, il n’a pas lu les œuvres Гауфа, mais le scénario lui a plu et « rapidement obtenu sur scène pendant les répétitions ». « Je travaille tout le premier acte, c’est environ une heure, pratiquement tout ce temps, je chante. Avant, je n’étais pas le chant et même pas allé à l’école de musique », – dit le jeune artiste de Théâtre-Théâtre.

Les invités de la première mondiale à Perm sont devenus étrangers les producteurs et les chefs des plus grands festivals d’Autriche, de Bulgarie, d’Allemagne, d’Italie, du Kazakhstan, de la république populaire de CHINE, de Pologne, de la Roumanie, les etats-UNIS, de la Finlande, de la France, de la Croatie et de l’Estonie.

Dans le cadre de trois jours dans la ville de Perm, ils verront non seulement la comédie musicale « le Nain le Nez », mais d’autres récents première de théâtre: les spectacles mis en scène par Boris Milgram « toute assez sage de la simplicité » et « un Mois à la campagne », le spectacle de Vladimir Гурфинкеля « #конституциярф » et le spectacle de Marat Гацалова de la pièce d’Ivan Вырыпаева « Ivre ».

Sur le théâtre

Permien académique de Théâtre-Théâtre a commencé son histoire en 1927, avec la mise en scène « le Cuirassé Potemkine ». C’était un théâtre de la jeunesse ouvrière, alternative à la traditionnelle dramatique et l’art de l’opéra. Dans les années 1950 dans le théâtre de perm ont travaillé le futur chef du théâtre Lenkom » Mark Zakharov et l’acteur George Burkov. Aussi à perm le théâtre dans les années 1960, plus d’une centaine de rôles a joué un artiste populaire de Russie, Vladimir Ginsburg .

En 2004, au moment de la « perm de la révolution culturelle », le directeur artistique du théâtre est devenu Boris Мильграм. Le premier spectacle, mis en scène lors de Мильграме, est devenu une comédie musicale Vladislav Пази « Vladimirskaya place », où les acteurs dramatiques pour la première fois chanter en voix différentes.

Son nom actuel – Perm académique de Théâtre-Théâtre – perm drame a retrouvé seulement en 2007. Aujourd’hui, le théâtre est titulaire de quatre Nationaux de théâtre primes du « masque d’Or ».