Dans le centre de Moscou, s’ouvre une exposition de portraits de première ligne

MOSCOU, le 8 mai. /TASS/. Une exposition de première ligne de portraits, dédié à l’anniversaire de la Victoire dans la Grande guerre Patriotique, s’ouvre mardi à saint-nicolas dans la rue à Moscou, rapporte le service de presse du Musée de la Victoire.

« À la veille de la 73-ème anniversaire de la Victoire dans le centre de Moscou s’ouvre l’exposition « la Guerre Patriotique – Victoire Populaire! » – dit dans le message. Les invités de l’exposition pourront connaître le sort des héros de guerre. Dans ce cas, ils aideront les participants à la « Recherche du mouvement de la Russie » dans le cadre d’un projet de « ligne de Front portrait. Le destin du soldat ».

Sur des travaux dépeint les artilleurs et les tankistes, les aviateurs et les snipers, les soldats et les commandants dans les rares moments d’accalmie entre les batailles. Comme ils le disent dans le musée, le plus souvent résumé de ces portraits est composée uniquement de nom et le titre de héros.

Les participants à la « recherche du mouvement de la Russie » l’espoir de trouver des parents de la plupart des soldats de l’armée rouge, illustrés sur la première ligne les portraits du fonds du Musée de la Victoire, puis remettre des copies de ces œuvres graphiques héritiers gagnants.

Auparavant, a indiqué que le musée de la Victoire sur le mont poklonnaïa à la fête le 9 mai a préparé un programme spécial, qui sera disponible à tous les intéressés, tout à fait gratuitement. À 22:00 gmt sera lancé feux d’artifice de fête, le musée invite l’ensemble de leurs aires ouvertes, que cette journée sera de travailler jusqu’à 23:00.