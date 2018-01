« Notre Radio » et le réseau social « Camarades de classe » a lancé le vote pour les candidats « Чартова Douzaine – 2018 ». Dans la liste des nominés se sont trouvés tels des chanteurs et des groupes, comme Basta, Zemfira et Охххумігоп, « B-2 », « 5’nizza » et de « Leningrad ».

Voter, vous pouvez dans une application spéciale dans les réseaux sociaux et sur le site chartova2018.nashe.ru. Les utilisateurs peuvent voter pour un artiste ou un groupe dans chaque catégorie, participer au vote, vous pouvez une fois par jour.

Les gagnants seront nommés dans les huit nominations: « le Chanteur », « Soliste », « Groupe », « Clip », « Album », « Duo », « le Concert » et de « Hacking ». Sur les primes « Чартова Dozen – 2018 » apparaît également spécial de la nomination de « Camarades de classe ». La récompense en elle recevra un musicien ou un groupe avec le plus grand nombre d’écoutes de chansons dans les réseaux sociaux en 2017.

La première phase de vote, les membres du conseil d’experts – des musiciens, des journalistes et des représentants de l’industrie de la musique – choisi par cinq les plus dignes d’artistes dans chaque catégorie.

Зрительское le vote qui décidera de la liste finale des gagnants, durera jusqu’à la cérémonie de remise des prix le 15 février dans l’arène « VTB Palais de Glace ».