KRASNODAR, le 16 janvier. /TASS/. Le budget du programme « Accessibilité de l’environnement » dans la région de Krasnodar en 2018, a augmenté de presque 30% jusqu’à 90 millions de roubles, a annoncé mardi le TASS le gouverneur de Kuban Benjamin Kondratiev.

« Pour la région de Krasnodar la décision de la prolongation du programme « Accessibilité de l’environnement », est certainement très important. Dans le Kouban vit plus de 400 mille habitants handicapées, et notre tâche est de leur rendre la vie plus confortable. L’année dernière, le financement des programmes de tous les niveaux de budgets de l’ordre de 70 millions de roubles. Cette année, le chiffre est porté à 90 milliards de roubles, dont près de 40 millions de roubles – les ressources du budget fédéral », a déclaré le gouverneur.

Dans les années précédentes grâce à госпрограмме, par exemple, le matériel sportif pour les personnes handicapées a été équipé d’un centre de formation sportive « Olympien » dans la ville de Slaviansk-sur – le Kouban, au stade de « Travail » dans la ville de Labinsk sont équipées de подтрибунные locaux, dans les cinémas de la ville de Krymsk et le village de Pavlovsk est équipé d’un matériel pour la projection de film avec des sous-titres et тифлокомментированием (description de ce qui se passe dans le film pour les aveugles). En cours de formation, la liste des objets, où sera créé accessibilité de l’environnement cette année.

Kondratiev a également noté qu’à ce stade, dans la région de plus de 8 mille objets déjà adapté pour les personnes à mobilité réduite: le transport, les institutions culturelles, les éléments de l’infrastructure sociale. Cela représente environ 70% du nombre total d’objets, qui sont prioritaires et doivent être accessibles aux personnes handicapées.

« Le programme fédéral 2018 an dernier, lorsque les crédits c’est la disponibilité des objets. Dans la province même de l’argent jeté à 2021. Par conséquent, le possible renouvellement c’est de cet article, les coûts nous permettent d’augmenter l’efficacité du travail dans cette direction, a ajouté le gouverneur.

Госпрограмма « Disponible le mercredi » précédemment a été renouvelé par le décret du président de la fédération de RUSSIE jusqu’en 2025. À l’origine, elle a été calculée à l’horizon 2020, et en outre les moyens de créer un environnement accessible dans les objets prévu d’allouer seulement jusqu’en 2018.