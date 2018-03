Dans le londres de galerie de Tate découvert inconnu portrait peint par Modigliani

Le bâtiment de londres de galerie de Tate

© AP Photo/Matt Dunham

LONDRES, le 28 février. /TASS/. Portrait d’une femme de la brosse du peintre italien Amedeo Modigliani (1884-1920) trouvé dans un londres de galerie de Tate.

Comme le rapporte le journal The Guardian, le travail a été « caché » au cours du siècle dernier sous un autre toile assistant intitulé « Portrait de jeune fille ».

Faire une ouverture le personnel du musée a contribué à une radiographie écrit en 1917, de la peinture, qui est l’un des principaux chefs-d’œuvre de la galerie à londres. Vraisemblablement, à l’origine de Modigliani dépeint britannique écrivain, poétesse et journaliste Béatrice Hastings, son liaient les relations amoureuses. Peut-être, quand qui a duré deux ans, le roman s’est terminée en 1916, l’artiste a décidé de détruire les souvenirs de l’ex-maîtresse, dessinant sur son portrait pour une autre femme.

« C’est la version, mais je pense qu’elle est très mignonne, dit le conservateur de la collection de l’art international de Nancy Айрисон. – Très intéressant de penser à ce qu’il pouvait peindre. Très souvent, quand la toile est utilisé à nouveau, voir la plus originale de la figure impossible. De plus délicieux que nous avons pu le faire ».

Amedeo Modigliani est né à Livourne et mourut à Paris, où il a passé une grande partie de la vie. Son chemin créatif dans une grande partie lié à des artistes de Montmartre. Modigliani assez vite propre style dans la peinture et la sculpture, qui est reconnaissable par extrusion de formes féminines buts. Peintures, il a laissé un peu, et c’est essentiellement des portraits. Y compris, comme il est supposé, pour l’un d’eux a servi de modèle Anna Akhmatova, avec laquelle l’artiste a rencontré à Paris lors de son voyage de noces avec Nicholas Гумилевым.

Les travaux de Modigliani est l’un des plus souvent подделываемых. C’est объяснится, y compris le grand intérêt des collectionneurs pour son oeuvre. Ainsi, en novembre 2015, le tableau « nu Couché » a été vendu aux enchères chez Christie’s pour $170,4 millions de