Dans le métro de moscou a lancé la troisième de l’an dans le train

© Sergey Фадеичев/TASS

MOSCOU, 31 décembre. /TASS/. La troisième de la saison en cours de l’an, le train a commencé à circuler dans le métro de Moscou. Il a lancé le dernier jour de l’année sur la nouvelle station Khovrino », le correspondant transmet TASS.

Sur la ligne Circulaire du métro de moscou a commencé à circuler thématique de l’an dans le train

« L’année dernière, nous avons reçu une énorme quantité de commentaires positifs et de reconnaissances de nos passagers qui ont aimé l’an composition, c’est pourquoi à la veille de cette Nouvelle année, nous avons décidé de libérer aussi sur la ligne. Maintenant dans le métro de moscou circulent trois fois le train de noël, qui vous donnera une ambiance festive de plus de 2 millions de passagers », a déclaré aux journalistes le premier chef adjoint de métro du développement stratégique et de la clientèle les travaux de Roman Latypov.

Selon lui, le lancement d’un train chronométré à la mise en route 207 pi la station de métro – « Khovrino ». À la demande des passagers, la conception d’un train est réalisé de manière traditionnelle – les principaux éléments de conception sont rouge bouvreuils, de branches de sapin et de résille flocons de neige, et à l’intérieur – scintillement des ampoules et des guirlandes. Pour créer une atmosphère magique et festive du nouvel an dans la composition sonnera correspondance.

Pour la première fois le thème de la composition, dédié à les fêtes, paru dans le métro de moscou en décembre 2016, il marchait sur la ligne Circulaire dans un délai de trois semaines.