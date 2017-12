MOSCOU, 25 décembre. /TASS/. La mémoire d’Elizabeth Glinka (docteur Lisa), et les autres victimes de la catastrophe de l’avion TU-154-dessus de la mer Noire, classics à l’anniversaire de la tragédie du 25 décembre, dit TASS Alanya Журкина, directeur de la fondation « Maison d’amis », qui continue le travail de dr Lisa en termes de services de soins palliatifs, ainsi qu’avec les sans-abri et les pauvres.

« À 11 heures dans le monastère Novodievitchi aura lieu le service funèbre pour le docteur Lisa et d’autres victimes d’une catastrophe, une fois terminé, aura lieu la prière au cimetière de Novodievitchi, » – dit-elle. Officiant tiendra le métropolite juvénal de Kroutitsy et de Kolomna.



Infographies



L’épave de l’avion Tu-154 de la Défense de la fédération de RUSSIE. Infographies

Comme indiqué dans la défense de l’office, à bord d’un aéronef étaient 92 de l’homme, les musiciens de l’ensemble le nom de Aleksandrova, les représentants des MÉDIAS et le Dr Lisa

Selon Журкиной, d’honorer la mémoire du docteur Lisa se réuniront non seulement sa famille et ses collègues, mais l’équipe de recherche « l’aide Juste », qui elle est dirigée. « Nous avons invité les pupilles Elizabeth Glinka de Moscou et d’autres villes. Bien sûr, seront les proches et les collègues, tous ceux qui ont connu et admiré sa gentillesse et de courage », a déclaré le directeur de la « Maison d’amis ».

Lundi également, le concert hall de l’hôtel du monastère Danilov aura lieu le concert de la mémoire d’Elizabeth Glinka.

La catastrophe de l’avion Tu-154 s’est produite le 25 décembre 2016, peu de temps après le départ de l’aéroport d’Adler. À bord se trouvaient 92 de l’homme – des militaires, des représentants des MÉDIAS, le chef de la fondation « l’aide Juste Elizabeth Glinka (dr Lisa), chef du département de la culture du ministère de la Défense Anton Губанков, ainsi que les artistes de l’Ensemble de chants et de danses de l’armée Russe Alexandrov et de son chef le lieutenant-général Valery Khalilov, qui ont félicité pour la Nouvelle année авиагруппу CONSTITUTIONNELLE de la Russie sur la base aérienne Хмеймим en Syrie. Ils sont tous morts.