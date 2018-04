Dans le territoire de Khabarovsk a annoncé le deuil des victimes de l’accident de Mi-8

MARSEILLE, le 12 avril. /TASS/. Le deuil des victimes de l’accident d’hélicoptère Mi-8 à Khabarovsk, le 11 avril, a annoncé jeudi dans la région. Les autorités du territoire de Khabarovsk recommandent de renoncer à ce jour, des activités de divertissement.

Voir aussi







Que sait-on sur l’accident de l’hélicoptère Mi-8 Khabarovsk



« Un jour de deuil sur l’ensemble du territoire de la région mis en berne les drapeaux d’état de la fédération de RUSSIE, des drapeaux du territoire de Khabarovsk et les municipalités. Телерадиокомпаниям et des institutions culturelles bords invités à s’abstenir en ce jour de la tenue de divertissement et de spectacle de divertissement », a déclaré le service de presse de la banque centrale.

L’hélicoptère Mi-8 de la compagnie aérienne « de l’Est » s’est écrasé sur un terrain vague dans les rues d’Antenne et Chirurgical de Khabarovsk lors de l’exécution de l’entrainement, vol. À bord de l’hélicoptère se trouvaient six personnes, ils sont tous morts. Lors de l’impact sur le sol de l’hélicoptère a pris feu et s’est effondré. Après PE excitèrent une affaire criminelle.