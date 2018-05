Dans l’enclave Orientale Ghouta en Syrie se sont ouvertes de l’école

ХАРАСТА /Syrie/, le 26 mai. /TASS/. Des écoles se sont ouvertes dans les localités de l’est Huta. Il est rapporté par le journaliste TASS.

Voir aussi







Ce qui l’attend à la Syrie après la libération de l’est Huta



Après la libération des villes et villages de combattants islamistes dans ces agglomérations se sont ouvertes de l’école, y compris les primaires et les établissements d’enseignement. Comme le soulignent les professeurs, les écoles ont pu s’ouvrir après la libération de Huta de combattants.

« L’école a ouvert récemment. L’etat nous a donné des tutoriels, et nous avons immédiatement commencé à travailler ici, dans cette ville. Les enfants aspirent à des études, de leur enseigner quoi que ce soit facile et agréable. Moi-même, je travaillais dans un Харасте (ville, à 8 km de Damas – env. TASS) et a été très heureux de revenir ici », – a déclaré aux journalistes le chef de département municipal de l’éducation Ahmad Said Bossage.

Auparavant, lors de la promotion du Centre de militants ont été libérés de la capitale banlieue de la Ghouta Orientale, la région de l’Oriental Каламун au nord de Damas, ainsi que le sud des quartiers de la capitale syrienne.