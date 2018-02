© Sergey Фадеичев/TASS

MOSCOU, le 3 février. /TASS/. Ministère de l’intérieur a assuré la primauté du droit dans le temps patriotique actions de la Russie à mon cœur! », tenue dans tout le pays. Comme l’a indiqué le représentant officiel du ministère Irina Loup, avec la participation de plus de 520 milliers de personnes.

« Plus de 520 milliers de personnes ont aujourd’hui la participation en actions de la Russie à mon cœur! », tenue à 129 villes russes. À assurer l’ordre et la sécurité fonctionné le personnel des organes de l’intérieur et de l’armée Росгвардии », dit – elle.

Des rassemblements patriotiques-concerts dans la capitale et d’autres villes de Russie ont été menées afin de démontrer l’unité du peuple et de rendre hommage à la mémoire des héros qui ont combattu dans la Grande guerre Patriotique. Dans certaines régions, les participants d’activités est également exprimé le soutien russe aux athlètes qui participeront aux jeux Olympiques d’hiver se dérouleront à pyeongchang. L’initiateur de l’action est à la chambre Publique de la fédération de RUSSIE.