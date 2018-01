Dans les établissements d’enseignement de la région de Perm a commencé la vérification des systèmes de sécurité

PERM, le 16 janvier. /TASS/. La vérification des systèmes de sécurité a commencé mardi dans tous les établissements d’enseignement de la région de Perm, après PE à l’école n ° 127, à la suite de laquelle a subi de 15 personnes, rapporte mardi le service de presse de l’administration de Perm.

« Le 16 janvier dans les établissements d’enseignement de Perm et le bord a commencé interministérielles de vérification. Dans les établissements d’enseignement seront vérifié l’intégrité des clôtures…, le bon fonctionnement du bouton d’appel d’urgence, des systèmes de vidéosurveillance, de la disponibilité et de l’utilisation des tourniquets, … fiches de données de sécurité, ainsi que l’exécution des relations contractuelles avec des sociétés de sécurité privées », – dit dans le message de l’hôtel de ville.

En outre, selon l’administration, seront vérifiés de rechange les entrées et les sorties, les voies d’évacuation, le fonctionnement des systèmes de protection incendie, de la régularité d’orienter et de gardes de sécurité, вахтеров, gardiens des administrateurs, l’utilisation des cartes électroniques de l’écolier à l’entrée en institution, des notes et instructions pour les gardes de sécurité sur les actions en cas d’absence de l’enfant de l’électronique de la carte.

« Par ailleurs, le sera vérifié la qualité de la conduite des programmes de réadaptation des enfants enrôlés dans les groupes à risque et en situation socialement dangereuse », – a noté dans l’administration.

Cette commission est composée de représentants du ministère de l’intérieur, Росгвардии de situations d’urgence, le Ministère de l’éducation de la région de Perm, ainsi que du département municipal de l’éducation.

Bientôt, selon le maire, dans toutes les écoles auront lieu les réunions.