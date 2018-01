Dans les réserves de la Bouriatie passeront l’accréditation des guides

OULAN-OUDE, le 7 janvier. /TASS/. Le guide des zones d’espaces naturels de la Bouriatie tiendra au début de l’année d’accréditation de guides et de guides touristiques, travaillant dans les zones naturelles Spécialement protégées (AP) dans le territoire de la république. Cela permettra de stopper les activités des guides, n’ayant pas de connaissances sur les territoires et ne respectent pas les règles de conduite à eux, ont indiqué des TASS FGBU « Baïkal etat de réserve ».

« L’accréditation pour les guides, les guides, qui envisagent de transporter de personnes dans Bakal de la réserve, nous passerons en mars. Et avant cela, en février, nous en avons Танхое passeront les cours de perfectionnement, nous vous invitons. Leur suivi il sera également possible d’obtenir l’accréditation », – a dit le directeur adjoint de l’éducation sur l’environnement et cognitif du tourisme FGBU « Baïkal etat de réserve » Irina Лясота.

Le programme de formation, selon elle, élaboré avec la participation des professeurs de la chaire de service, tourisme et loisirs de la Sibrie Orientale de l’institut national de la culture. Elle permettra d’améliorer la qualité des services de guide et de le débarrasser des touristes de fausses informations, les sites naturels de dommages incontrôlée visite.

L’accréditation des guides organise FGBU « Unie dans la direction Баргузинского état naturel de la réserve de biosphère et trans-baïkal parc national » (« Заповедное Подлеморье »). « Les guides de beaucoup, mais ceux qui fournit des informations fiables, peu de, par exemple, disent que les cormorans nichant sur le lac Baïkal, sont plus nocifs que les braconniers. C’est le mensonge, la diffusion de cette information n’est pas valide, – a expliqué le TASS le chef de la division du tourisme FGBU « Заповедное Подлеморье » Elena Вокина, En avril-mai 2018, nous aurons un atelier pour les guides touristiques, qui amènent les touristes à nous prévoyons également saisir l’accréditation ».

FGBU « Заповедное Подлеморье » vous trouverez en Bouriatie, sur la côte du lac Baïkal. Le collectif de l’institution est engagée dans la protection et la restauration de la nature, des travaux et un suivi de l’état des systèmes naturels, l’éducation environnementale et l’organisation des activités de loisirs. L’activité principale de FGBU « Baïkal etat de réserve » vise à préserver uniques et typiques des systèmes naturels du Sud de la région du baïkal, y compris la côte sud du lac Baïkal et la partie centrale de la crête de Hamar-Дабан.