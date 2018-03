Dans les steppes de zabajkal’ya a augmenté la population de reloué манулов

CHITA, le 1er mars. /Corr. TASS Ilya Barinov/. La population de краснокнижного chat manul, après une baisse en 2016, a recommencé à augmenter dans Даурском la réserve naturelle, la réserve de la « Vallée дзеренов » et dans les territoires au sud de la trans-baïkal bord. À propos de ce jeudi TASS, a déclaré le directeur de la réserve Vadim Kirilyuk.

« Par rapport à la позапрошлым année la population de chat de pallas sur notre territoire a augmenté d’environ un tiers – maintenant, c’est plus d’une centaine d’individus », a déclaré Kirilyuk.

Il a précisé que la croissance de la population est associée à une augmentation du nombre de пищухи – un petit mammifère, employé le principal aliment pour les chats sauvages.

Chez les chats est apparu et un nouvel adversaire – les grands chiens, principalement des bergers du caucase et алабаи. Les bergers sont devenus les utiliser pour la protection du bétail, des aires de stationnement dans les steppes.

« Si ordinaire дворняге manul peut se battre, les grands chiens – c’est pour lui un malheur: le chat ne peut ni échapper à eux, ni à se défendre. Toutefois, ces chiens loin des gens ne disparaissent pas et ne peuvent guère rencontrer манулом dans la steppe, c’est pourquoi les chats il faut être prudent et éviter le stationnement de la partie », a ajouté l’interlocuteur de l’agence.

Pallas en raison de sa petitesse et de la furtivité reste peu connue chat.

Afin de mieux explorer sa vie dans le milieu naturel, les scientifiques veulent en mettre sur les quelques individus spéciaux des colliers avec les émetteurs, qui informent sur l’emplacement de la bête, mais jusqu’à ce que ce type d’équipement n’est pas assuré.

« Les grands colliers de chien, comme, par exemple, pour les loups, манулам ne s’approcheront pas, et les petits, qui portent sur les oiseaux, ils se cassent. Recherchons la meilleure option, qui a aidé à en savoir plus sur la vie de ce chat sauvage », a conclu le Kirilyuk.

Côte-symbole

Pallas est un peu plus grande que la normale d’un chat domestique. Il dense et le corps massif et court et épais pattes circulaire de la tête avec de petites oreilles et меховыми « réservoirs ». En Russie, il se produit dans Забайкальском la province, en Bouriatie, dans la Touva et sur l’Altai.

De manul il ya un deuxième nom – палласов de la côte.

Il a reçu en l’honneur du naturaliste allemand Peter Pallas, qui a ouvert la manul sur la côte de la mer Caspienne au XVIIIE siècle. Car pallas – le plus placide des chats sauvages, il est nourri exclusivement пищухами et мышевидными rongeurs, à l’occasion attrape les écureuils, les lièvres, les сурчат et des oiseaux. Quand пищух et les rongeurs ne suffit pas, pallas se nourrit de baies et d’insectes.

Dans la nature, les principaux ennemis des chats sauvages sont des loups et des филины.

Pallas – la mascotte du zoo de Moscou, et l’un des symboles de Transbaïkalienne de bord. En 2014, il est devenu la mascotte Étudiante du printemps des pays de l’organisation de Shanghai pour la coopération dans l’Espace, est aussi un symbole de l’homonyme читинского club de hockey.