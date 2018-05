Dans les trains, le métro de Moscou a lancé un nouveau système d’information des passagers

MOSCOU, 12 mai. /TASS/. Plus de 5 mille écrans d’informations sur les modifications dans le fonctionnement des transports en commun et les services du métro de moscou est apparu dans les trains de la capitale du souterrain. Comme l’a raconté le samedi TASS le service de presse du métro, dans le cas de situations anormales aux passagers de ne pas seulement vous permettront de savoir ce qui est arrivé, mais en proposant un algorithme d’action.

« Dans les trains, le métro de moscou seront retransmis informations importantes sur les changements dans le fonctionnement des transports en commun. Dans des situations anormales sur les écrans à afficher un message sur un fond jaune », – dit le service de presse.

Parallèlement à l’information opérationnelle sur les écrans recevra les informations de référence pour les passagers: les services que l’on peut obtenir sur une station donnée, le greffe de la route de transport urbain avec les numéros de routes.

« Au départ, après le lancement du système d’informer les passagers voient diffusion, adapté pour la diffusion du son. Plus tard, apparaît la possibilité de regarder l’émission avec le son à l’aide de l’application mobile « dans le Métro de Moscou », – a ajouté le service de presse.

À l’heure actuelle à près de 1,5 mille wagons ont installé plus de 5 mille. Les trains équipés d’écrans, suivie par Таганско-Краснопресененской, Калужско-Riga, Серпуховско-Timiriazev, Сокольнической, Arbatsko-Pokrovskaya, Каховской, Kalinine et Солнцевской, Бутовской et Люблинско-Дмитровской lignes. En septembre, le nombre de wagons avec des écrans de croître à 8,7 mille Trains connectés à un nouveau système d’information, de continueront de circuler sur toutes les lignes du métro de moscou.