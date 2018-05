Dans les zones touchées par les incendies régions de la Sibérie événement a commencé par la plantation d’arbres

TASS, le 18 mai. Environnementale de l’action « de la Russie le jour de la plantation d’une forêt » a commencé dans les régions de la Sibérie, y compris dans Забайкальском la province d’Irkoutsk et la République de Bouriatie, qui touchent chaque année de vastes incendies de forêt, a déclaré vendredi le TASS porte-parole du ministère de zabajkal’ja Marie Хавронина.



« En Transbaïkalie l’action se déroulera deux jours, les 18 et 19 mai. Déjà le vendredi, les actions ont rejoint près de 600 personnes qui ont débarqué 38 milliers de plants de pinus sylvestris. En ce jour, les participants quasiment atteint deux jours plan », a déclaré Хавронина.

Selon elle, dans les actions participent les employés des autorités, les locataires de parcelles boisées, des cheminots, des personnalités publiques, des étudiants, des élèves, des bénévoles et des habitants de trans-baïkal bord.

Voisine de la Bouriatie, dans le cadre des actions prévues débarquer 217 milliers de plants. Les mettre sur un terrain d’une superficie de 62 hectares, où en 2011, un incendie a détruit la forêt.

« Dans les actions de la participation de plus de 700 personnes, » – dit-TASS porte-parole national de l’agence des forêts Catherine Иванчикова. Il est prévu que pour les actions se joindront les fonctionnaires, les enseignants, les médecins, les étudiants et les élèves.

Le Ministre de la promotion « de la Russie le jour de la plantation d’une forêt » se tiendra le samedi. Il est prévu que les participants seront d’environ 500 personnes qui planteront 16,2 ha, выгоревших en 2009. Là-bas il est prévu de planter 64,8 milliers de plants de pinus sylvestris.

Comme l’a signalé TASS dans le ministère des forêts de la région d’Irkoutsk, vendredi, dans la région de passe encore une semblable action « Plantez un arbre sur le lac Baïkal ». La participation d’environ 250 personnes.

« Foresterie de plantation se déroule dans Голоустненском des forêts d’Irkoutsk de la région sur gary 2003, où débarqueront 20 mille plants de pinus sylvestris », – a ajouté le ministère. Dans le cadre de cette promotion restaurent la forêt et sur la côte du lac Baïkal dans la République de Bouriatie.

Environnementale de l’action « de la Russie le jour de la plantation d’une forêt de passe et dans d’autres régions de la Sibérie. En particulier, son novosibirsk, les participants ont l’intention de quelques jours de planter environ 100 mille plants d’arbres différents, y compris le pin, le cèdre, bouleau et tilleul. Le matériel de plantation pour effectuer des travaux déjà préparé et distribué dans toutes les forêts. Les participants doivent tenir compte en particulier des territoires qui auparavant touchés par des incendies de forêts.

Incendies de forêt en Sibérie

Les régions de la Sibérie chaque année souffrent d’un incendie de forêt. Cette année, la taïga est là le début de la brûler à la fin de mars. Selon la federal Авиалесоохраны vendredi matin, la situation la plus difficile est enregistré dans Забайкальском la province, où agissent neuf incendies d’une superficie totale de plus de 13 hectares, dans la région de Krasnoïarsk – cinq incendies de 120 hectares, dans la région d’Irkoutsk – trois de l’incendie sur 30 hectares, le domaine de l’Incendie est également enregistré dans la Touva et de la Bouriatie.