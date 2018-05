Dans les zones touchées par les inondations de villages de Yakoutie de prolonger la saison de chauffage

MOSCOU, 23 mai. /TASS/. La saison de chauffage prolongeront dans les villages de la Yakoutie, les victimes de la grande échelle des crues. À propos de ce mercredi le service de presse de l’entreprise « services PUBLICS de la République de Sakha (Yakoutie) ».

« Dans Амгинском, Таттинском et Чурапчинском zones selon les demandes des chefs d’établissements afin de séchage подтопленных d’objets sera prolongé la saison de chauffage », – dit dans le message.

Services communaux soulignent que, après la récession de l’eau ont mis en ordre les réseaux de chaleur s’étend sur plus de 5 km

« Dans des filiales de la SOCIÉTÉ « HME RS () » a été adopté un ensemble de mesures sur la sécurité d’un passage par les eaux de crue et d’éliminer les effets négatifs des crues, où les délais ont préparé suffisamment de forces et de moyens. Il fallut 383 de l’homme du personnel, de 126 unités de véhicules, des appliqués spécialisées des motopompes et des pompes », rapporte le service de presse ingénieur en chef adjoint de l’exploitation de l’entreprise de Vladimir de Tonnelier.

À partir de mercredi, dans la région restent подтопленными deux localités dans Кобяйском le quartier. Les autres localités de l’eau a disparu, les habitants reviennent dans la maison. Dans la région, le régime de CATASTROPHE au niveau fédéral, d’environ 180 sauveteurs MES seront dans les zones de Yakoutie à la stabilisation de la situation.