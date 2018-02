Dans l’est, venu de la deuxième pause humanitaire

TASS, le 28 février. La deuxième pause humanitaire a commencé à agir dans la banlieue de Damas l’est, dans le temps, elle a des civils, il pourrait quitter la zone de spécial le long des couloirs. Sur l’application de ces pauses quotidiennes à partir de 09:00 à 14:00 heure locale (à partir de 10:00 à 14:00 gmt) depuis le 27 février, a annoncé lundi le ministre russe de la défense Sergueï Choïgou.

Toutefois, le mardi l’évacuation de la population civile a été démolie à cause de bombardements de la part des militants.

Comme l’a déclaré le représentant du Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit sur le territoire de la Syrie, le major-général Vladimir Zolotoukhine, pour le temps de pause humanitaire des hommes armés ont commis des attaques de roquettes du couloir pour évacuer les civils de l’est de Huta toutes les demi-heures, résultant de la répartition de la population a été déjoué, de quitter la zone par jour n’est pas un homme.

« En outre, pendant le temps de pause humanitaire des combattants de groupes armés ont continué à attaquer les positions des forces gouvernementales dans le quartier de localités Хазрама et Нашабия, et après 13:00 (14:00 gmt – env. TASS) sont passés à l’offensive et dans d’autres directions. Ces actions accompagnées d’intenses tirs d’artillerie à feu et des armes légères », a ajouté le général.