Dans Pascale un discours télévisé, le patriarche Cyrille a appelé à faire un pas vers le Christ

MOSCOU, 8 avril. /TASS/. Prendre soin de moyen, la lecture de l’Évangile et indépendantes les pas de l’homme à la rencontre de Dieu deviendra la meilleure façon de passer les vacances de pâques. Ce sujet a déclaré le patriarche cyrille de Moscou et de toute la Russie Cyrille, dans son discours télévisé à la fête de la Résurrection du Christ.

« En ces jours radieux, je voudrais exhorter tous, croyants et non-croyants: prenez l’Évangile et il suffit de le lire du début à la fin. Essayez de regarder attentivement dans l’image du Sauveur. Pas de doute, vous une nouvelle façon de regarder non seulement sur eux-mêmes, mais aussi sur le monde environnant. Et votre cœur se remplira de la même joie qu’ont autrefois les disciples, qui ont vu ressuscité », a déclaré le patriarche Cyrille.

« Le christ nous révèle le bon chemin dans le Royaume des Cieux, et ce chemin passe par le soin au moyen-orient. Je vous invite tous à ces jours clairs pour prendre soin de ceux qui nous sont proches ou même de ceux qui sont loin de nous, mais a besoin de notre aide », a – t-il ajouté.

Dans ce cas, a souligné le patriarche Cyrille, « le Seigneur rien n’oblige pas l’homme, mais en attente de nos, même les petits efforts qui répond fertile de l’aide ».

« Laisser la joie de pâques et de vous remplir de chaque âme et chaque maison, afin de ne pas seulement en paroles, mais aussi sur l’expérience personnelle, nous avons pu être témoins de la Résurrection du Christ », a expliqué le primat de l’église Russe.

Il a rappelé que la résurrection de Jésus-Christ est pour ses disciples l’événement central de l’histoire humaine. « Dieu est l’homme, subit la souffrance, la mort sur la croix, descend dans l’enfer et, enfin, est ressuscité pour que nous ayons la possibilité du salut et la vie éternelle », a conclu le patriarche Cyrille.