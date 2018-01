MOSCOU, 19 janvier. /TASS/. L’etat appartenant « Rosnano » au cours de l’année 2017 a attiré dans наноиндустрию de l’ordre de 28 milliards de roubles non étatiques et des investissements extérieurs, le volume total des investissements impliqués à la fin de l’année s’élève à 48 milliards de roubles. Cela a été annoncé dans une interview TASS sur Гайдаровском forum, le président du conseil d’administration du code PÉNAL « Rosnano » Anatoly Tchoubaïs.

Selon lui, la stratégie de « Rosnano » prévoit atteindre 150 milliards de roubles levés d’investissement d’ici à 2020.

« Nous avons commencé à vraiment attirer l’investissement dans nos fonds. Au 1er janvier de l’année dernière, nous avons attiré 20 milliards de roubles, et le 31 décembre, le montant cumulé des investissements impliqués s’élève à 48 milliards de roubles », – at-il dit. Tchoubaïs suis sûr que c’est une très bonne dynamique. « Ces chiffres indiquent que « Rosnano » réussit à attirer les investissements russes dans l’innovation », a – t-il noté.

Plus tôt, le chef « Роснано2 prévoyait qu’à la fin de 2017 total recueilli госкорпорацией d’investissements privés de plus de 40 milliards de roubles, et il s’approchera de 50 milliards de rub.

Selon Tchoubaïs, les revenus de la corporation d’etat « Rosnano » de la vente de parts précédemment проинвестированных projets en 2018 peuvent s’élever à près de 30%.

« En 2018, nous attendons, que nous avons un revenu total des sorties d’augmenter d’environ 30% par rapport à l’année dernière, parce que nous terminons premier de la phase d’investissement », dit – il.

À la fin de l’année dernière, l’etat appartenant « Rosnano » sorti de 35 projets, a déclaré Tchoubaïs. « Le volume total de ce que nous avons gagné sur tous ces projets ont dépassé le montant cumulé des investissements dans ces projets. Tout cela signifie que nous sommes de plus en plus pour revenir en arrière à un résultat positif dans l’ensemble pour notre investisseur, c’est à l’etat », dit – il.

Combien l’etat appartenant a reçu de la sortie des projets en 2017, il n’a pas précisé. En février de l’année dernière Tchoubaïs dit qu’en 2015 « Rosnano » a gagné sur les sorties 8 et 9 milliards de roubles, en 2016 de 19 milliards de roubles, et en 2017 peut gagner plus de 25 milliards de roubles. Auparavant, a indiqué que la majorité des sorties « Rosnano » des projets devra 2017-2019 années.

Tchoubaïs, n’est pas devenu d’évaluer les revenus et les bénéfices en 2017, car les rapports annuels ne sont pas encore approuvées par les auditeurs. Aussi, il n’a commencé à donner de la prévision des indicateurs financiers de l’état pour l’année 2018. « Nous nous attendons à ce que nous avons en 2018 de nouvelles entrées. Plus de 100 usines construites est l’objectif actuel de 2018 », a – t-il noté.