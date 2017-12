SÉBASTOPOL, le 25 décembre. /TASS/. Sébastopol – les organisateurs et les participants annuel de la Grande sébastopol officier de bala a enregistré un clip vidéo à la mémoire des victimes du crash de l’avion de la Défense de la fédération de RUSSIE Tu-154 s’est écrasé au-dessus de la mer Noire à la fin de l’année dernière. Rapporte vendredi le service de presse de la balle.



L’épave de l’avion Tu-154 de la Défense de la fédération de RUSSIE. Infographies

Comme indiqué dans la défense de l’office, à bord d’un aéronef étaient 92 de l’homme, les musiciens de l’ensemble le nom de Aleksandrova, les représentants des MÉDIAS et le Dr Lisa

« Les organisateurs et les participants de la Grande sébastopol officier bala publié dans la lumière de la vidéo-la consécration de la mémoire de l’Ensemble de chants et de danses au nom d’A. S. Aleksandrova, 65 participants ont péri tragiquement il y a un an à la suite du crash de l’avion Tu-154 de la mer Noire. Comme de la musique à видеоработе utilisé la symphonie « l’Équipage », spécialement compositeur Ilya Демуцким de Sébastopol bala », – dit dans le message.

Sur la musique de la symphonie du célèbre compositeur russe Ilya Демуцкого a été mis le numéro de l’image, qui symbolise le chemin de la vie et la lumière l’attitude des participants de l’ensemble de la légendaire et son directeur artistique, le chef militaire de l’orchestre des pays de Valery Халилова, dont la vie tragiquement perdu à la suite de l’effondrement bord du Tu-154 de la mer Noire.

Composition chorégraphique, qui est entré dans le publiée à la date anniversaire de la catastrophe de la vidéo, ont interprété les officiers de la flotte de la Mer. Ce discours est devenu l’un des évènements les plus brillants de la IV le Grand de sébastopol officier Bale « un Héros de notre temps », qui s’est tenue le 11 juin de cette année à saint-Michel de front de la batterie.

La catastrophe de l’avion Tu-154 s’est produite le 25 décembre tôt le matin, peu de temps après le départ de l’aéroport d’Adler. À son bord se trouvaient 92 de l’homme – les soldats, les représentants des MÉDIAS, le chef de la fondation de « l’aide Juste » Elizabeth Glinka (dr Lisa), ainsi que les artistes de l’Ensemble de chants et de danses au nom d’A. S. Aleksandrova, ont volé à féliciter la Nouvelle année avec un авиагруппу CONSTITUTIONNELLE de la Russie sur la base aérienne Хмеймим en Syrie.