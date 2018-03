Dans un zoo du Venezuela, des pumas affamés et des cochons sacrifiés

Des félins avec la peau sur les os, des bêtes sacrifiées pour en nourrir d’autres, des rapaces qui se dévorent entre eux: dans un Venezuela en profonde crise économique, les animaux du zoo de Zulia (ouest) aussi ont faim.

Ces derniers mois, des canards, des cochons et des chèvres du parc, situé dans la ville de San Francisco, ont été tués pour servir de repas à d’autres espèces, ont indiqué des employés du parc à l’AFP.

Et les images de deux pumas faméliques, publiées par un journal local, ont choqué, entraînant la fermeture du zoo à la mi-février.

« Tous deux étaient détenus (par un particulier) et faisaient office d’animaux de compagnie. Ils sont arrivés sous-alimentés et se sont bien remis mais avec cette crise, ils ont rechuté, on dirait qu’ils ont rapetissé », assure un de ces employés, sous couvert d’anonymat.

Ils ne sont pas les seuls à être affamés: un lion, un tigre du Bengale, un jaguar, plusieurs ocelots et rapaces, tous carnivores, souffrent eux aussi du manque de nourriture, selon la même source.

Dans ce pays pétrolier en plein naufrage économique, jonglant entre les pénuries d’aliments et l’hyper-inflation (13.000% en 2018 selon le FMI), les zoos sont eux aussi victimes de la crise.