Dassault Aviation lance le jet d’affaires Falcon 6X pour remplacer le 5X

Dassault Aviation a annoncé mercredi le lancement du Falcon 6X, un jet d’affaires à large cabine doté de moteurs Pratt & Whitney, en remplacement du 5X abandonné en décembre en raison de retards dans le développement du moteur Silvercrest de Safran.

Le nouvel appareil, qui aura le même diamètre de cabine que le 5X, entrera en service en 2022, a précisé Eric Trappier, le PDG de Dassault, lors d’une conférence de presse au centre Dassault Aviation au Bourget. Il aura un rayon d’action de 5.500 miles nautiques, soit 10.186 km, a-t-il précisé.

« Nous prévoyons le premier vol dans moins de trois ans », a indiqué Eric Trappier, en précisant que l’entrée en service aurait lieu dans quatre ans, soit en 2022.

Le Falcon 6X combinera « un optimum de technologies avancées pour le confort, la fiabilité et la sécurité » et disposera de la cabine la plus large de son segment, avec 52,2 mètres cubes, a-t-il souligné. Il sera également doté d’un système de connectivité à haut débit.

Eric Trappier a rappelé que le 5X comptait déjà trois années de retard lorsque Safran a informé l’avionneur de nouveaux problèmes à l’automne dernier, ce qui repoussait encore l’entrée en service de l’appareil. Cela l’a conduit à annoncer l’abandon du programme en décembre dernier.