MOSCOU, le 12 avril. /TASS/. Le producteur du film Cyrille Серебреникова « Été » Ilya Stewart estime que la participation de la peinture en compétition 71-ème festival du film de Cannes – la victoire russe dans le cinéma. Les mots du producteur TASS a conduit dans le service de presse de la société, dédiée à la création d’un film, précisant que la date de sortie de la peinture n’est pas encore définie.

« Nous sommes très fiers que notre image est tombé en compétition l’un des plus importants festivals de films au monde, a déclaré Stewart. – À mon avis, c’est la preuve que Kirill Serebrennikov, réalisateur de renommée mondiale, et dans l’ensemble c’est une grande victoire pour du cinéma russe ».

« La date de la sortie du film en Russie est encore inconnue », a souligné le service de presse.

Cette peinture est basée sur peu connue de l’histoire des relations de Mike Naumenko, de sa femme Natalia et Victor Tsoi. Elle se déroule en été, de 1981 à Leningrad, où sous l’influence de Led Zeppelin, David Bowie et d’autres occidentaux, les stars du rock naît du rock russe. Cet été, Victor enregistre son premier album, Mike rassemble un groupe de « Zoo ».

Kirill Serebrennikov, a déjà participé à un programme officiel du festival de Cannes à un certain regard » avec le film « l’Apprenti » (2015) et a reçu le prix François chalais. Cette récompense est le nom d’un journaliste français et кинохроникера est décerné peintures, mieux que d’autres montrant les réalités du monde moderne.