De football de l’académie de créeront lors du FC Rostov »

ROSTOV-SUR-le-DON, le 23 mai. /TASS/. Académie de football du club « Rostov » pour le développement du sport pour les enfants sera créé dans la ville de Rostov-sur-le-Don, a déclaré le gouverneur de la région de Vasily Golubev lors d’une réunion élargie du gouvernement de la région de Rostov.

« La tâche de développement du football d’actualité, et pas seulement dans les jours de la coupe du monde. Le football sur le Don a toujours aimé. La tâche – la création d’une académie de football – mis. Je pense que cette année sera surtout dans sa décision », – le service de presse du mot Golubeva.

L’académie sera créé sur la base d’un centre régional de développement du football avec le FC Rostov ». La sélection dans le centre menée depuis six ans, y travaillent de 20 formateurs, formation 465 joueurs.

Aussi Golubev a demandé au ministère de la culture physique et du sport de la région de présenter le concept de la poursuite de l’utilisation des installations sportives construites à la coupe du monde.

Le championnat du monde de football aura lieu du 14 juin au 15 juillet dans 11 villes de la Russie. Au stade de la « Rostov-Arena » se tiendra les cinq matches du tournoi. Dans la phase de groupes joueront préfabriqués du Brésil et de la Suisse (17 juin), de l’Uruguay et de l’Arabie Saoudite (20 juin), la Corée du Sud et le Mexique (23 juin), l’Islande et la Croatie (26 juin), est aussi la ville prendra un match des 1/8 de finale (2 juillet).

Sur la fin de la coupe du monde du stade « Rostov-Arena » sera utilisé pour un championnat national et le niveau international de football, ainsi que de sport, de spectacles culturels et des expositions. Ce stade sera réduit de 45 000 à 37 868 places.