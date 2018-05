TASS, le 6 mai. De krasnoïarsk « l’Ienissei » a pris la troisième place à l’issue de la saison de Football de la ligue nationale (RÉPÉTITIONUNE) et jouera dans les matches de transition pour le droit à participer à la prochaine saison de la Fédération de football de la premier league (premier league).

Voir aussi

« Les ailes de Conseils » vaincus « Kuban » dans le match RÉPÉTITIONUNE et sortis de la premier league

Stolypine: « Orenbourg » est sorti en premier league, grâce à l’union des joueurs, de la direction et des supporters

« Orenbourg » d’avance est sorti en premier league après le tirage au sort « de l’Ienisseï » et « Шинника dans le match RÉPÉTITIONUNE

« La torche » a battu « Khimki » dans l’avant-dernière manche du championnat RÉPÉTITIONUNE

Le dimanche, « Paris » en visite le nul à yaroslavl « Chinnikom » avec un score de 2:2, et samara « les Ailes de Conseils sur son terrain battu краснодарскую « Kuban » – 1:0.

Dans le classement « les Ailes de Conseils », occupent la deuxième place avec 82 points, l’équipe de la tournée jusqu’à la fin du championnat est devenu inaccessible pour les « Ienisseï », apposé à 78 points. Sur la première position va « Orenbourg » (83 points).

Par conséquent, sont devenus bien connus pour les deux équipes, qui ont reçu directs de la feuille de route dans la premier league – « Orenbourg » et « les Ailes de Conseils ». « L’ienissei » a pris la troisième place à l’issue de la saison. La quatrième raison de la visite jusqu’à la ligne d’arrivée est devenu « Tambov », avec 67 points et est devenu inaccessible pour la région de « la mer Baltique » (la cinquième place, 61 points). Le « paris » et « Tambov » joueront avec le 14e et 13e équipes de la saison en premier league, respectivement.

Les premières de transition matches se dérouleront le 17 mai, les jeux sont prévus pour le 20 mai.