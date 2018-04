De krasnoïarsk, Khakassie et de Touva signé un accord de coopération dans le domaine du tourisme

MOSCOU, le 12 avril. /TASS/. Un accord de coopération dans le domaine de la culture et du tourisme ont signé des centres d’information de la région de Krasnoïarsk, Khakassie et de la République de Touva, dans le cadre du forum économique de Krasnoïarsk. Cela a été rapporté par le directeur du centre d’information touristique de la région de Krasnoïarsk Alain Кочанова.

« Nous sommes certainement très heureux de cet événement, comme la signature d’un accord de coopération entre les centres d’information touristiques de la région de Krasnoïarsk, Khakassie et Tuva la Signature de cet accord va nous donner de nouvelles possibilités de coopération interrégionale. Kraï de krasnoïarsk traditionnellement aime et Hakasiju et de Touva, je veux dire de voyage, mais maintenant, nous espérons que les touristes de nos voisins régions aussi, viendront dans le kraï de Krasnoïarsk », dit – Кочанова.

L’accord prévoit la communication par le développement des relations dans le domaine de la culture et du tourisme, l’organisation d’expositions, de la bibliothéconomie, de la coopération au développement de l’art populaire, ainsi que la création de conditions favorables pour l’industrie du tourisme.

Кочанова a ajouté que la coopération entre les régions dans le domaine de la culture et du tourisme a commencé l’année dernière, avec de la sibérie du festival de musique ethnique et de l’artisanat, lors de la première ont ouvert interrégional touristique et le centre d’information. Le centre a reçu une bonne réponse de touristes.

Forum de krasnoïarsk se déroule du 12 au 14 avril. Son sujet principal est « la Russie 2018 – 2024: concrétiser le potentiel ».