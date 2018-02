De la fédération de RUSSIE a bloqué антииранскую la résolution du cs de l’ONU au Yémen et a obtenu l’adoption de son texte

© AP Photo/Mary Altaffer

De l’ONU, le 26 février. /TASS/. La russie a bloqué lundi l’adoption incohérent d’un projet de résolution sur le renouvellement du régime de sanctions à l’égard du Yémen, qui contenait des allégations à l’encontre de l’Iran dans les armes des rebelles – хуситам. Immédiatement après ce vote a été prononcée la variante russe du document qui a été adopté à l’unanimité.

En disjointe le document préparé par le royaume-uni, voté par 11 états lorsque les deux étaient favorables contre et deux abstentions.

Les deux textes prévoient la prolongation de l’embargo sur les armes et d’autres sanctions jusqu’au 26 février 2019 et pouvoirs évite à leur exécution d’un groupe d’experts – jusqu’au 28 mars 2019. Ce britannique de l’option de résolution contenait des allégations à l’encontre de l’Iran, dont les pays occidentaux soupçonnent dans les armes rebelles yéménites – хуситам.

Les conclusions relatives à la participation de l’Iran à des violations de l’embargo sur les armes figurent dans le dernier rapport du groupe d’experts des NATIONS unies sur le Yémen, qui ont analysé des fragments d’un missile balistique lancé йеменскими les rebelles de l’Eure-riyadh as en novembre de l’année dernière, ainsi qu’un autre armement et de l’équipement mis à la disposition de la partie américaine. Les experts de l’ONU sont venus à la conclusion que les armes ont été introduites au Yémen après qu’en 2015, dans un pays qui a été présenté embargo sur les armes. Ce faisant, la partie iranienne, de l’avis des experts », n’a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir, directes ou indirectes d’approvisionnement, de vente ou de transfert » de l’équipement militaire et de la technologie. Comme le souligne le rapport, Téhéran n’a pas fourni d’explications que les armes ne tombent dans le Yémen.

Selon les informations de diplomates, lors de la réunion du comité de sécurité de l’ONU au Yémen à la fin de janvier, la Russie et la Chine ont exprimé leur scepticisme à des conclusions des experts. De l’avis de Moscou et Pékin, les spécialistes n’a été donné le bon niveau de la chaîne de traçabilité, il n’y a aucune garantie que le matériel étudié par les spécialistes, était vraiment à la disposition des rebelles yéménites.