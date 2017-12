De la fédération de RUSSIE à l’ONU n’a pas appuyé la convocation de la conférence sur le traité sur la protection de la nature en haute mer

Des NATIONS unies, le 24 décembre. /TASS/. La russie n’a pas appuyé le dimanche décision de l’Assemblée Générale des NATIONS unies de convoquer une conférence internationale, à l’élaboration d’un accord sur la protection de la biodiversité marine au-delà de la juridiction nationale des états. La résolution a été adoptée sans vote, malgré les appels à Moscou de ne pas forcer l’élaboration d’un traité. La délégation russe lors de la réunion s’est éloigné du consensus.

Selon la résolution, les négociations sur le texte de l’accord se dérouleront en quatre phases en 2018-2020). La première session de la conférence se tiendra le 4-17 septembre de l’année prochaine, et avant cela, en avril, se tiendra la réunion de trois jours pour discuter des questions d’organisation, y compris le processus de formation d’une première ébauche d’un document, il faut de la décision de l’Assemblée.

La résolution souligne la nécessité « d’assurer la plus large et effective participation à la conférence », mais il indique également que « le processus et ses résultats ne doivent pas relâcher déjà existantes de la législation et des cadres, ainsi que mondiales, régionales et sectorielles, les autorités du profil ».

S’exprimant lors de la réunion de l’Assemblée, le représentant de la délégation de la fédération de RUSSIE Larissa Чернышева a déclaré que Moscou attachent plus d’importance au thème de la préservation de la biodiversité marine, mais à plusieurs reprises été en faveur de sa « grave et à un examen approfondi ». Selon elle, au cours de la discussion de la question à l’ONU « озвучивались radicale des approches susceptibles de nuire à leur existant, le régime juridique établi par la Convention des NATIONS unies sur le droit de la mer et des traités internationaux, adoptées à sa base ». Dans les discussions s’est manifesté « l’extrême dispersion des positions, l’absence de l’attitude, de trouver un point de contact, la réticence de nombreuses délégations, l’équilibre entre l’intérêt durable de l’activité économique et la protection de l’environnement marin », a indiqué le diplomate.

Elle a attiré l’attention sur le fait que cet état d’esprit « est tout à fait naturel » plus tôt cette année, a conduit à l’échec des travaux du comité préparatoire de la question de la réglementation de la biodiversité marine. Comme l’a déclaré Чернышева, dans cette situation, la Russie ne voit pas de « base raisonnable pour la convocation d’une conférence diplomatique ». « Tout à fait justifiée, il serait continuer à travailler dans le cadre du comité préparatoire pour l’exécution de la tâche qui lui a été assigné, à savoir la recherche консенсусных les décisions qui pourraient servir de base à un futur accord », a déclaré le représentant de la fédération de RUSSIE.

La décision de la préparation de l’accord sur la conservation de la diversité biologique a été adoptée sur la base du rapport du groupe de travail des NATIONS unies, depuis 2006, spéciale chargée d’étudier les questions liées à la gestion des ressources de la mer en dehors des juridictions nationales. Les recommandations des experts qui comprennent la création dans l’océan de zones protégées pour la protection du patrimoine génétique, ainsi que la mise en œuvre d’un système d’analyse d’impact de l’activité humaine en mer, y compris les différentes méthodes d’extraction des ressources naturelles.