De la fédération de RUSSIE a proposé de créer un nouveau mécanisme pour la plus objective de l’enquête химатак en Syrie

Des NATIONS unies, le 24 janvier. /TASS/. Le conseil de Sécurité de l’ONU mardi, est revenu à la discussion des problèmes de l’emploi des armes chimiques dans le conflit en Syrie. Une réunion publique a été menée à l’initiative de la Russie, qui a annoncé sur le dépôt du projet de résolution sur la création d’une nouvelle structure pour établir des auteurs de ces attaques chimiques. Elle vise à devenir le successeur de contradictoire, par un mécanisme de Partage de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques de l’ONU pour enquêter (SMR), a cessé d’exister en novembre dernier.

Химоружие en Syrie: d’où dans le pays sont des substances illicites



Jusqu’à présent, toutes les tentatives des membres de Совбеза d’accord sur la poursuite des travaux SMR ont échoué. La russie trois fois imposé un droit de veto sur incohérentes des projets de résolution sur le renouvellement du mandat du mécanisme, qui critiquait l’amateur de travail. Préparé par Moscou le texte, qui prévoit l’amélioration de la STRATÉGIE afin de donner de l’enquête de la plus objective, l’année dernière aussi trouvé un soutien auprès des membres de Совбеза.

Proposition d’une nouvelle structure, le soi-disant mécanisme Indépendant de l’ONU pour enquêter sur les attaques chimiques en Syrie [United Nations Independent Mechanism of Investigation, UNIMI], sur un plan à la part de la russie, sera de travailler différemment, de façon professionnelle et en conformité avec les normes internationales. Bien que dans le titre de cette structure est absent de l’OIAC, l’organisation basée à la Haye continuera de jouer un rôle clé dans l’enquête sur les attaques de produits chimiques dans le conflit syrien.

La tâche – définir les faits

Selon 8-un cadre de page le projet de résolution, dont une copie est disponible TASS, le nouveau mécanisme est proposé de créer, pour une période initiale d’un an avec possibilité de prolongation en cas de besoin.

Comme le monde se débarrasse des armes chimiques



Le but des travaux de la commission, souligne le document, est de « définir les faits », qui permettra au Conseil de Sécurité d’établir des auteurs de l’application de produits chimiques toxiques comme une arme dans le cadre du conflit syrien. Dans le cas de l’adoption du projet de résolution de la nouvelle следственному mécanisme sera chargé de « véritablement impartiale, indépendante, professionnelle et digne de confiance » dans l’enquête sur les cas d’emploi d’armes chimiques en Syrie sur la base de « fiables, vérifiées et confirmées de preuves », recueillies directement sur le site de commettre des attaques.

En outre, les enquêteurs sera chargé de « recueillir et d’examiner les données sur les activités des groupes terroristes et d’autres acteurs non étatiques aux armes chimiques. Toutes les parties au conflit en République Arabe Syrienne, ainsi que les externes, les joueurs seront chargés de coopérer avec un mécanisme.

Le document souligne que le Conseil de Sécurité « analysera soigneusement conclusions », auxquels viendra commission d’enquête. Comme l’indique le document, elle doit être guidée par les « hautes normes fixées par la Convention sur l’interdiction des armes chimiques », ainsi que d’appliquer la « gamme complète » de méthodes, y compris la collecte des échantillons sur place, les attaques et l’interrogatoire des témoins.

L’application par la Russie du droit de veto sur les projets de résolution sur la Syrie. Dossier



Si la russie, l’initiative est approuvée, le secrétaire général de l’ONU, António Гутерришу et au directeur général de l’OIAC, Ahmed Узюмджю sera chargé dans un délai de 30 jours pour formuler des recommandations concernant des tâches, des pouvoirs et la composition de la commission. Dans le projet de résolution séparément indique que son personnel doit inclure des spécialistes de différents pays.

Présentant le projet de résolution, le représentant permanent de la fédération de RUSSIE auprès des NATIONS unies Basile Небензя a déclaré que Moscou cherche à « s’élever au-dessus de la cote et de proposer de créer une nouvelle internationale d’enquête de l’autorité, qui, sur la base d’irréprochables et irréfutables des données reçues transparent et digne de confiance par un, pourrait pas à établir les faits », qui permettra au Conseil de Sécurité de déterminer les responsables de l’application de l’arme interdite.

Les états-UNIS ont accueilli la proposition à la baïonnette

Le plus riche Des états-Unis auprès de l’ONU, Nikki Haley très fortement réagi à l’initiative de la Russie, affirmant que Washington accepte seulement la reprise du travail PÉNITENTIAIRE.

Historique des armes chimiques les plus dangereuses en Syrie. Dossier



« Nous n’allons pas accepter aucune proposition de la Russie, qui sapent notre capacité à établir la vérité ou политизирует une enquête indépendante et impartiale. S’ils veulent travailler dans un esprit de bonne volonté en ce sens, nous sommes prêts maintenant à nouveau d’établir la STRATÉGIE dans le cadre de son origine indépendante et impartiale mandat. Quelque chose de moins pour nous, il est inadmissible », a souligné le diplomate.

Selon elle, « les Etats-Unis et la communauté internationale ne donnera pas se tromper ». « Nous sommes inébranlables pour engager la responsabilité de ceux qui ont utilisé les armes chimiques . Et nous serons éternellement à s’efforcer de préserver la vérité sur ce que [le président Syrien Bachar] Assad a fait en Syrie et que, malheureusement, il sera probablement continuer à le faire », – a affirmé Haley, en обвинившая la Russie dans la « complicité dans бесчинствах du régime d’Assad ».

La Réponse De La Russie

Le plus riche de la fédération de RUSSIE dur a répondu homologue américain, отклонившей la proposition de Moscou, même vous n’avez pas lu son essence.

Ministère de la défense de la fédération de RUSSIE a appelé les cinq raisons de l’inauthenticité du rapport de l’OIAC sur Han-Шейхуну



« Ce que notre résolution rejettent le seuil, en dit long. C’est encore une fois donne la vérité que, malheureusement, nous le savons. Les états-UNIS n’avez besoin d’aucun professionnel indépendant du mécanisme. Non seulement vous donner la vérité, mais vous prétendez lui-même aux yeux de la communauté internationale », – a dit le diplomate.

Il a critiqué les états-UNIS pour avoir tenté de confier aux autorités de la Syrie responsable de la prétendue attaque chimique dans la banlieue de Damas le 22 janvier « à toute enquête ». « Vous attribuez un rôle de juge et de procureur de la république. Vous vous rendez compte que vous et vous-même donner? Si vous êtes sérieux dans la volonté de créer indépendant professionnel ci-dessous le mécanisme, au moins consulter le projet de résolution, avant de la rejeter », a déclaré Небензя.

Le texte peut être envisagée

Contrairement aux états-UNIS, les délégations d’autres états se sont déclarés prêts à examiner la proposition de la Russie. Ce sujet a déclaré que déjà les traditionnels alliés de la fédération de RUSSIE au Conseil de la Bolivie, du Kazakhstan et de la Chine et de certains pays occidentaux, dont la France et la Suède.

Comme l’ a noté le français le plus riche en François Делаттр, « la grande majorité des membres de Совбеза » mécontents du fait que les discussions sur la création d’une nouvelle structure pour enquêter sur les attaques chimiques en Syrie, dans une impasse. « Dans ce contexte, nous prenons note de la proposition de la Russie. Nous examinons cette proposition », – a dit le diplomate, ajoutant que la France lors de l’étude des idées de Moscou sera de partir de ses propres principes.

Parole ministère des affaires étrangères de la fédération de RUSSIE: enquête sur les incidents chimiques en Syrie ressemble à un sabotage

« Nous avons besoin d’un mécanisme indépendant, et nous voyons que cette proposition vise à cela, mais nous avons besoin de convenir d’un texte [résolution], et nous ferons de notre mieux pour que le Conseil se réunisse dans cette affaire », a déclaré, à son tour, le plus riche de Bolivie Sacha Льоренти.

Re-prenant la parole à la fin de la séance, le plus riche de la fédération de RUSSIE a averti qu’aucune commission, les partenariats et les mécanismes créés pour enquêter sur les attaques chimiques, « ne seront pas legitime, si elles ne sont pas approuvées par le Conseil de Sécurité ». « Il faut partir. Je répète ce qu’a dit le représentant permanent de la Suède [Olof Скуг] dans son discours, et pas seulement lui: « Nous devons surmonter les différences, de s’impliquer dans le dialogue et tenter de ramener l’unité perdue du Conseil ». Et envoyé à notre proposition », a conclu Vassili Небензя.

Déjà après la fin de la rencontre, dans une interview avec des journalistes, il a déclaré, la Russie donnera aux membres du Conseil de Sécurité « suffisamment de temps à l’étude du projet, pour ensuite commencer à la consultation au niveau expert ». Il a admis que les discussions à propos de l’initiative russe peut avoir lieu jeudi ou vendredi, mais a souligné qu’à ce stade, rien n’est prévu.

Incroyable coïncidence

La réunion Совбеза mardi s’est déroulée sur fond provenant de la Syrie messages à propos d’une nouvelle attaque chimique, vraisemblablement, parfait dans la banlieue de Damas Orientale, lundi. Comme l’a rapporté l’agence Associated Press, citant des militants de l’organisation de « casques », à la suite de l’incident subi de 20 habitants. Les etats-Unis immédiatement prendre le blâme pour ne pas sanctionnée par attaque chimique à Damas, en déclarant que la Russie est également responsable de l’attaque, comme l’année dernière, a bloqué incohérentes de la résolution de prolonger le travail PÉNITENTIAIRE.

Le directeur général de l’OIAC: la destruction de la Russie des armes chimiques l’événement

Quelques heures avant le début de la rencontre, samedi à Paris, a eu lieu la première réunion de la soi-disant partenariat International contre l’impunité pour l’application des armes chimiques. Dans la composition de ce groupe comprenait plus de deux douzaines d’états, notamment les états-UNIS, la France et d’autres opposants à Damas sur la scène internationale.

Dans son discours à la Совбезе de l’ONU le plus riche de la fédération de RUSSIE a souligné que l’approbation d’une nouvelle attaque chimique étrangement coïncidé avec les paris de la runion. En outre, ces messages sont apparus à la veille des négociations entre Damas et l’opposition sous l’égide des NATIONS unies à Vienne et devant le Congrès syrien du dialogue national à Sotchi.

Le diplomate a également attiré l’attention, que le secrétaire d’etat AMÉRICAIN Rex Тиллерсон a construit son discours lors de la réunion dans la capitale française « autour de l’incident aurait eu lieu hier dans l’est, ». « Lors de son discours, il s’est consacré presque exclusivement de la Russie. Personne ne semble étrange que cette prétendue survenue de l’épisode, la crédibilité dont il faut encore vérifier – et dans le cas de la confirmation, de déterminer des auteurs comme quelque chose de très bien подверстан à la réunion de Paris et à la prochaine à Sotchi le Congrès syrien du dialogue national? Coïncidence étonnante », a déclaré Небензя.