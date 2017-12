De la fédération de RUSSIE a transmis la proposition des états-UNIS sur les garanties de la non-ingérence dans les affaires intérieures de la

MOSCOU, le 28 décembre. /TASS/. Du MAE de la fédération de RUSSIE le 21 décembre livra à l’ambassadeur AMÉRICAIN à Moscou John Хантсману commémorative de la note, qui confirme la volonté de la Russie à l’échange de la garantie de la non-ingérence de pays dans les affaires intérieures de l’autre. À propos de ce jeudi, a déclaré le représentant officiel du MAE de la fédération de RUSSIE Maria Zakharova.

« Elle [note] a été transmise à l’ambassadeur des états-UNIS à Moscou, monsieur Хантсману 21 décembre 2017, – dit-elle. – Il a également de nouveau confirmé la volonté à un échange de lettres ou d’autres formes de garanties de non-ingérence mutuelle dans les bureaux de vote et les autres processus.

Selon Захаровой, après le début du déroulement de « totalement infondées les accusations d’un russe de l’influence dans les élections présidentielles américaines de 2016, et notamment pour surmonter résultant de la méfiance » la partie russe a proposé à plusieurs reprises à Washington officiellement garantir la non-ingérence dans les affaires intérieures des uns et des autres. « La position correspondante a été mis dans le projet de déclaration conjointe des présidents de la Russie et des états-UNIS, il a été établi à la réunion au sommet du groupe des 20 [G20] le 7 juillet 2017, à Hambourg, mais les américains de l’adoption d’un tel document dévié, a expliqué le représentant officiel du MAE de la fédération de RUSSIE. – Piste le 17 juillet, la partie russe a proposé de produire un échange de lettres des chefs de départements avec les obligations de respecter les normes fondamentales de l’égalité inter-états de dialogue, y compris le refus de l’impact sur la situation intérieure de partenaire ».

En outre, selon le Захаровой, à Moscou « négocié d’échanger de telles affirmations dans le cadre de sa semaine de haut niveau à l’Assemblée Générale des NATIONS unies ». Elle a noté que le 15 septembre en Russie ont reçu une réponse écrite du département d’etat, dans lequel « sans en préciser, très flou et vague disait que « la proposition de la promesse de ne pas servir le but d’améliorer les relations russo-américaines de la relation ».

« Croyons que le rejet de nos propositions a clairement confirmé absolue надуманность les accusations de la Russie d’ingérence dans les élections américaines », a souligné le diplomate. En fait, c’est devenu une reconnaissance du fait que rien de tel n’était pas une menace de notre part des états-UNIS pour votre système électoral n’ont pas souffert et n’en sont pas conscients. Simultanément à Washington ont démontré qu’ils ne veulent pas s’engager, et, bien sûr, il semble que le désir de laisser le droit de s’immiscer dans les affaires des autres ».

« C’est indiqué dans le mémorandum concernant le vieux système et les aspirations de Washington de travailler sur ce qui se passe dans notre pays, dans leur propre intérêt, a déclaré Zakharova. – En conséquence l’affaire pour les états-unis d’amérique ».