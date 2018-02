De la fédération de RUSSIE appelle les états-UNIS de fournir un règlement découlant de litiges en matière de ДСНВ

Missile balistique lancé par sous-marins « Трейдент-II »

MOSCOU, le 27 février. /TASS/. Moscou appelle à Washington adéquats pour le règlement des questions soulevées par le Traité sur les mesures de réduction et de limitation des armements stratégiques offensifs (ДСНВ). Sur cela dit dans le diffusé le mardi le commentaire du MAE de la fédération de RUSSIE.

En russie, l’otan ont attiré l’attention sur l’publiés précédemment Госдепом états-UNIS des données sur les quantités américains des armements stratégiques offensifs, qui témoignent de sortie des états-UNIS sur les niveaux fixés à l’article II ДНСВ.

« Annoncé par les états-UNIS résultat atteint non seulement grâce à de réelles réductions des armements, mais aussi grâce à l’unilatéral de la sortie de la засчета sur le traité de 56 lanceurs de missiles balistiques sous-marin « Трейдент-II » et 41 lourd bombardier EN-52Н, des travaux de rénovation qui est faite de telle sorte que la partie russe ne peut pas confirmer la mise de ces des armements stratégiques offensifs dans un état inutilisable БРПЛ et de l’armement nucléaire de bombardiers lourds, comme le prévoit le paragraphe 3 de la section I du chapitre de la troisième protocole au traité, ainsi que par un sens unique de reconversion des quatre « de l’exploitation des mines de lanceurs, conçu pour l’apprentissage », dans la catégorie « formation des mines », ce qui n’est pas prévue par le traité de START », – a indiqué le ministère.

« Comptons continuer avec les états-UNIS constructive à la recherche des solutions mutuellement acceptables aux problèmes de travaux de rénovation et d’une exception au calcul des armements stratégiques offensifs, ont souligné au ministère des affaires étrangères de la fédération de RUSSIE. – Pensons qu’il est nécessaire pour fournir le règlement de cette question, qui est d’une importance fondamentale du point de vue des approches des parties à l’exécution du traité.