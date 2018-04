De la fédération de RUSSIE enverra la demande de la grande-Bretagne concernant le respect des procédures de la Convention sur l’interdiction des armes chimiques les plus dangereuses

LONDRES, le 13 avril. /TASS/. La russie enverra le royaume-Uni une demande officielle, pourquoi Londres de ne pas appliquer dans l’affaire Скрипаля à l’article correspondant de la Convention sur l’interdiction des armes chimiques (КЗХО), qui prévoit l’octroi d’une réponse à l’état requérant, au plus tard 10 jours après le traitement. Ce sujet a déclaré vendredi à une conférence de presse à Londres, l’ambassadeur de la fédération de RUSSIE au royaume-Uni Alexandre Yakovenko.

« Aujourd’hui, la Russie enverra une demande officielle du royaume-Uni au sujet de l’article 9, paragraphe 2, КЗХО. Il sera intéressant de l’évolution de la situation, dit – il, parlant en anglais. – Nous envoyons cette demande et nous allons attendre de la grande-Bretagne d’une réponse officielle sur les [dispositions] de la Convention ».

Iakovenko a expliqué que le paragraphe 9 de l’article de la convention prévoit l’appel pour les explications et la réponse à l’état requérant, le plus rapidement possible, mais dans tous les cas, au plus tard 10 jours après le traitement. Toutefois, une telle demande de la part de Londres n’a été reçue.

Le 4 mars Sergey Скрипаль, condamné en Russie pour espionnage au profit du royaume-Uni, et sa fille Julia ont été victimes, à Salisbury, selon la version de la partie britannique, aux neurotoxique de la substance. Londres a prononcé des allégations indiquant que cette substance aurait été élaboré en Russie, et, à ce titre, sans aucune preuve, a accusé Moscou d’avoir participé à l’incident. La partie russe a catégoriquement rejeté les spéculations sur ce compte, en indiquant que les programmes de développement de ces substances, ni l’URSS, ni la Russie n’existait pas.