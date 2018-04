De la fédération de RUSSIE prend en charge la création d’un mécanisme indépendant d’enquête химатак en Syrie

Représentant permanent de la Russie auprès de l’ONU Basile Небензя

© AP Photo/Mary Altaffer

Des NATIONS unies, le 10 avril. /TASS/. La russie soutient l’idée de la formation d’un mécanisme indépendant de l’enquête sur de présumés les attaques chimiques en Syrie. Il a souligné le représentant permanent de la Russie auprès de l’ONU Basile Небензя, s’exprimant, lundi, à la réunion du Conseil de Sécurité, qui a été consacrée à la situation autour de aurait eu lieu samedi, l’utilisation d’agents de guerre chimique dans la localité de Douma, près de Damas.

Voir aussi







Que la Syrie était accusé de l’emploi d’armes chimiques. Dossier



« À l’égard d’un mécanisme indépendant d’enquête: nous – aussi qu’il était. Je vous rappelle que notre projet de résolution proposé de créer un tel mécanisme se trouve dans синьке » (c’est-à-dire peut être soumise à un vote au conseil de sécurité de l’ONU – env. TASS), et nous sommes prêts à prendre [sa] même aujourd’hui », a déclaré l’ambassadeur de russie.

Dans un passé récent, il y avait un mécanisme Conjoint de l’ONU et l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) de l’enquête (SMR) химатак en Syrie. À la fin de l’année dernière, il a cessé d’exister. La russie alors déclaré que le SMR est entièrement fait capoter. À la renaissance d’un mécanisme indépendant d’enquête химатак en Syrie, a exhorté lundi le représentant permanent des états-UNIS auprès de l’ONU, Nikki Haley.

Avec l’affirmation que le 7 avril dans la ville de Douma, dans l’est, a été appliquée химоружие, a fait un certain nombre d’organisations non gouvernementales, y compris les syriens de « casques ». Dans un communiqué publié le 8 avril sur le site de cette organisation, a affirmé que lors du bombardement de la ville ont été utilisées, en particulier, des bombes au chlore, ont tué des dizaines de personnes, à l’hôpital avec des symptômes de colis livrés par les habitants. Les états-UNIS ont appuyé cette conclusion sur l’application d’agents de guerre chimique à la Douma.

MAE de la Russie, c’est un message d’information appelé « вбросом ». Le ministère de la défense de la Russie de son côté, a déclaré que « casques » connus pour leurs фейковыми nouvelles. Auparavant russes dans les offices ont averti à plusieurs reprises sur les candidats dans les différentes régions de la Syrie les provocations et инсценировках d’application des armes chimiques les plus dangereuses par des forces gouvernementales. Entre-temps le Centre de la réconciliation des parties en conflit en Syrie, une partie de la structure de la Défense, a déclaré lundi que les traces de l’application des armes chimiques les plus dangereuses dans la Douma d’etat à l’issue de départ à l’endroit des spécialistes russes n’est pas détecté.