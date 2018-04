De la fédération de RUSSIE soutient l’exigence de secrétaire général de l’ONU d’enquêter sur la mort des habitants de Gaza

MOSCOU, le 9 avril. /TASS/. Moscou soutient l’exigence du secrétaire général de l’ONU António Гуттериша de procéder à une enquête de la mort de civils à Gaza, lors de la « Marche du retour ». Sur ce, a déclaré lundi au ministère des affaires étrangères de la fédération de RUSSIE.

« Selon les informations disponibles, à la suite de l’action de l’armée israélienne, y compris avec des armes à feu, contre ces déclarations, 6-7 avril ont été tués 10 palestiniens, dont un journaliste et deux adolescents, plus d’un millier ont reçu l’empoisonnement de gaz lacrymogène ou ont été blessés. Par conséquent, le nombre de morts palestiniens au cours des deux semaines de manifestations de masse a atteint 30 personnes, ont attiré l’attention de l’otan. – En outre, le matin du 9 avril, l’aviation israélienne a causé plusieurs tirs de roquettes sur des objets dans la bande de Gaza ».

« Considérant totalement inacceptable l’utilisation aveugle de la force contre la population civile, nous sommes une fois de plus les palestiniens et les israéliens à s’abstenir de mesures qui vont provoquer la poursuite de l’augmentation dangereuse de la tension. À Moscou prennent en charge les exigences sur la tenue indépendant et transparent de l’enquête des données d’incidents, à quoi exhorté le secrétaire général de l’ONU, António Гутерриш », – a souligné dans l’otan.

La partie russe considère que, en profondeur la cause des accès périodiques de la confrontation et la violence a été et reste l’absence de toute promotion en fait, à long terme et équitable palestino-israélien de règlement. ». « Sommes convaincus que, dans les circonstances, plus que jamais en demande non seulement des mesures de stabilisation et деэскалации de la situation, mais qui sont spécifiques les efforts politiques visant à parvenir à une paix durable entre palestiniens et israéliens sur la célèbre recours au droit international », a déclaré le ministère des affaires étrangères.

Le 30 mars, des dizaines de milliers d’arabes sont sortis de la célébration de la Journée de la terre d’une manifestation le long de la frontière de l’enclave palestinienne, avec l’exigence concernant le retour des réfugiés palestiniens dans leurs foyers. Dans de nombreuses régions, ils se escarmouches avec l’armée israélienne et la police. Le 6 avril dans le cadre de la poursuite de la « Marche du retour » après la prière du vendredi, les palestiniens ré-organisé de masse de la procession, qui ont dégénéré en émeutes.

Le jour de la terre est célébrée à la mémoire des six palestiniens tués en 1976, lors d’une manifestation contre l’exclusion par les autorités israéliennes, des centaines de terres appartenant à des arabes. Le point culminant de la marche devrait arriver le 15 mai, quand les palestiniens au lendemain de l’anniversaire de la création de l’Etat d’Israël sur le calendrier grégorien, célèbrent la Journée de la shoah (« En-Nakba). À cette date prévue многомиллионное la procession du secteur de l’isolation ou la construction à la frontière avec l’état juif.