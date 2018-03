De la FIFA de décider de la liste des arbitres de la coupe du monde 2018 à la fin de mars

Chapitre judiciaires du département de la FIFA Massimo Busacca

© EPA/CLAUDE MALTSEV

ZURICH /Suisse/ le 4 mars. /Corr. TASS Oleg Koshelev/. Междунарожная la fédération de football (FIFA) prévoit à la fin de mars de décider sur la liste des arbitres qui vont travailler sur le championnat du monde de 2018 en Russie. Ce sujet TASS a déclaré le chef des juges du département de la FIFA Massimo Busacca.

Voir aussi







Le système de видеопомощи des arbitres est devenue une partie de football, mais n’est pas une partie de la coupe du monde 2018



« Je pense que nous avons finalement définir la liste des arbitres de la coupe du monde à la fin de mars. Cela arrive deux semaines après l’atelier de Dubaï, qui prendra fin le 25 mars. Nous n’avons pas encore décidé combien d’équipes sera de travailler en Russie, mais leur nombre ne sera pas très différent de ce qu’il était il y a quatre ans. La coupe du monde au Brésil ont travaillé 25 équipes », a déclaré Busacca.

« Auparavant, nous avons annoncé la liste des arbitres en janvier. Mais maintenant, il était difficile de le faire tôt en raison de l’introduction du système de видеопомощи des arbitres (VAR). Les exigences des arbitres ont changé, de sorte que nous doivent en outre s’assurer que l’un ou l’autre juge vraiment adapté pour le travail sur le plus important tournoi sportif. Par conséquent, cette fois, la décision sera prise au dernier moment », a expliqué Busacca.

Sur le droit de travailler sur les matches de la coupe du monde la prétention de l’arbitre russe Sergey Karasev. « Karasev et deux de son assistant prendront part à un atelier à Dubaï. Il les mêmes chances que tous les autres, nous devons voir dans l’affaire. Nous choisissons les juges exclusivement sur les indicateurs de leur travail, et non pour quelque raisons politiques », a déclaré Busacca.

Selon Бузакки, avant la coupe du monde, les arbitres effectueront final de la collecte dans un camp d’entraînement en italien Коверчано. « Les juges arriveront à Moscou le 3 juin. Comme un terrain d’entraînement pour eux choisi le stade « Locomotive », a déclaré Busacca.

Le championnat du monde se déroulera en Russie, du 14 juin au 15 juillet.