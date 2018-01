© AP Photo/Michael Probst

MOSCOU, 14 janvier. /Corr. TASS Дильшад Ломовских/. L’examen de la publication football club « Spartak » sur les joueurs brésiliens de l’équipe sur Twitter relève de la responsabilité Russe de football (RFU). Ce sujet TASS, a déclaré le service de presse de la fédération Internationale de football (FIFA).

Le samedi, « Spartacus » a publié une prise de défenseur de George Джикией vidéo, avec la participation de joueurs brésiliens de l’équipe, dont il a qualifié de « chocolat ». Un certain nombre de MÉDIAS occidentaux, a jugé que ce post est raciste. Plus tard, le club a supprimé le message et a présenté ses excuses à tous ceux que cela pourrait blesser.

« En ce qui concerne l’examen de cette question, il relève de la responsabilité de l’autorité nationale », a rapporté le service de presse de la FIFA.

« La FIFA condamne un message publié dans le compte de « Spartacus » de Twitter. Comme il a déjà été indiqué à plusieurs reprises, toute forme de discrimination fondée sur le terrain ou en dehors inacceptable et n’a pas de place dans le football », – a déclaré dans un communiqué de l’organisation internationale.

Également de la FIFA a rappelé que le conseil de l’organisation en mai dernier, a souligné que les associations nationales et les juges doivent procéder à lutter contre le racisme.

« Spartacus » procède d’entraînement à la collecte, à Dubaï.