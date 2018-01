De la RPDC, Corée du Sud a proposé de discuter le 15 janvier, la participation de ses artistes dans les jeux Olympiques

© REUTERS/Kim Hong-Ji

TASS, le 13 janvier. La RPDC a proposé de la Corée du Sud le 15 janvier discuter de la question de la visite de la corée du nord de personnalités de l’art sur les jeux Olympiques se dérouleront à pyeongchang. Cela a été rapporté samedi l’agence japonaise Kyodo et l’agence Reuters, citant le ministère de l’unification sud-coréen.

Voir aussi

MÉDIAS: environ 20 personnes entreront dans la composition de la délégation sportive nord-OPH-2018

Pyongyang n’a pas répondu à la proposition sur le partage de la marche avec южнокорейцами à l’ouverture de la CBI

MÉDIAS: Séoul, Pyongyang a proposé d’organiser des négociations sur la participation aux jeux Olympiques, le 15 janvier

La Corée du nord a envoyé un avis de négociation au niveau des groupes de travail sur la corée du nord du côté du village de Пханмунджом le 15 janvier sur la question de l’arrivée artistique du collectif », indique l’agence Reuters mots du ministère.

Antérieurement à cette date de Séoul proposait d’attribuer des négociations sur la participation de la délégation du Nord dans les Jeux. Toutefois, on ne sait pas, il y aura une rencontre – Pyongyang et à Séoul, n’a pas officiellement donné le consentement uns et des autres propositions sur des thèmes spécifiques de la négociation.

L’office a également souligné que la RPDC a souhaité proposer une nouvelle date des négociations sur la participation de sa délégation aux jeux Olympiques.

Le 9 janvier, au poste frontière Пханмунджом les négociations ont eu lieu entre les représentants de la RPDC et la Corée du Sud, où il a été décidé que la corée du nord dirigera sur les jeux Olympiques de Pyeongchang, représentative de délégation gouvernementale, de démonstration de l’équipe d’athlètes de taekwondo, de fans et un groupe de soutien, composé de danseurs et de musiciens. La question de la participation de la corée du nord des athlètes aux jeux Olympiques n’est pas résolu.

Les jeux olympiques auront lieu dérouleront à pyeongchang, du 9 au 25 février.