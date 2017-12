De l’atlantique cyclone apportera des chutes de neige à saint-Pétersbourg dans la nuit du nouvel an

SAINT-PÉTERSBOURG, le 29 décembre. /Corr. TASS Natalia Михальченко/. La neige tombe dans la nuit du nouvel an à saint-Pétersbourg et quelques régions voisines TASS a rapporté vendredi à saint-Pétersbourg гидрометцентре. À son tour, à l’Institut de la sante et de la propagation des ondes radio a ajouté que dans la nuit du 1er janvier sur la Terre sera la tempête magnétique.

Des chutes de neige de l’an

« Dans la seconde moitié de la nuit du nouvel an, nous nous attendons à des chutes de neige à saint-Pétersbourg, appelé atlantique cyclone. La température de l’air sera 0 à moins de 2 degrés, ce qui est au-dessus de среднемноголетних valeurs 5-7 degrés », – a déclaré le TASS le devoir de prévisionniste météo de saint-Pétersbourg météorologue Alexandre Rodionov.

Selon lui, la neige devrait humide, mais la nuit, il ne sera pas fondre. Le matin du 1er janvier, la neige peut aller sous la pluie avec l’augmentation de la température de l’air.

Même la météo s’attend à Léningrad, de Novgorod et de Pskov domaines.

« Dans la République de Carélie sera un peu plus froid, et la neige va vers le matin », – a déclaré l’interlocuteur de l’agence. Cela se produit parce que le déplacement du sud-ouest du cyclone arrive à la république un peu plus tard que jusqu’à des régions du Nord-Ouest, a expliqué le spécialiste.

La tempête magnétique

« Nous nous attendons à une petite magnétique de la tempête de la nuit du nouvel an. Sa sera la cause du nord polaire корональная trou », – a dit TASS le chef du Centre de prévisions de la météorologie spatiale de l’Institut de la sante et de propagation des PLAIES Sergey Гайдаш.

Selon lui, корональная trou travaille sur la Terre depuis environ un an. Le scientifique a expliqué que les coronales le trou est propre domaine sur le Soleil, qui, sur la plupart des photos ressemblent à de grandes taches sombres. De ces domaines, vient le vent solaire, dont la vitesse atteint 500 à 900 km/s (vitesse normale du vent solaire ne dépasse pas 300 à 400 km/ s). Корональная le trou a un impact sur le Sol, au cours de chaque rotation du Soleil autour de son axe.

« Peu à peu la position relative du Soleil et de la Terre conduit à une réduction de l’exposition des trous sur le Sol », a assuré le savant, ajoutant que les orages magnétiques à chaque rotation du Soleil progressivement réduits à néant.

Les orages magnétiques ont un impact sur le travail complexe de la technique, les capacités de navigation des oiseaux et de l’état des personnes souffrant de maladies chroniques.