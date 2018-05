Des NATIONS unies, le 17 mai. /TASS/. La population des villes de la Terre en 2050 6,7 milliards de personnes, et la plus grande métropole de déjà à 2028, sera Delhi, devançant l’actuel détenteur du record – Tokyo. Cette prévision a présenté mercredi par le Département des affaires économiques et sociales des NATIONS unies (DAES).

Il estime que, dix ans en inde de l’agglomération, comprenant la capitale New Delhi, vous serez logé 37,2 millions de personnes.

« Tokyo est la plus grande ville du monde, dans l’agglomération où vivent des 37 millions de personnes, suivie par new Delhi avec 29 millions de dollars, Shanghai avec 26 millions de dollars, la ville de Mexico et Sao Paulo, la population de chacun d’eux est d’environ 22 millions d’aujourd’Hui, le Caire, Bombay, Pékin et Dhaka, datant de près de 20 millions d’habitants de chaque. Ici à 2020, la population de Tokyo commence à diminuer, tandis que Delhi continuera à grandir et à devenir le plus peuplé de la ville de la paix à environ 2028 », a déclaré le DAES.

Selon les NATIONS unies, actuellement dans les villes vivent 55% de la population de la Terre, environ 7,6 milliards De dollars d’ici le milieu du XXIE siècle, lorsque le nombre d’habitants de la planète atteint 9,8 milliards de dollars, ce chiffre est en raison de l’urbanisation d’augmenter jusqu’à 68%, estiment les experts.

Les perspectives de Moscou et d’autres villes de la fédération de RUSSIE

Ils prédisent que d’ici 2030 dans le monde ne sera pas de 33 et 43 de la ville de géant, avec une population de plus de 10 millions de personnes chaque, et la plupart d’entre eux sont situés dans les pays en développement. Le nombre de la population de Moscou, à leur avis, de changer légèrement de ramener de 12,4 millions de dollars à 12,8 millions de

La capitale russe est lors de cette conservera le statut de la plus grande ville de l’Europe (selon la classification des NATIONS unies, la Turquie et la plus grande métropole d’Istanbul sont à l’Asie Occidentale). À la deuxième place restera de francueil avec 12 millions d’habitants, sur la troisième, le Grand Londres, comprenant la capitale britannique et de ses banlieues, où vivront 10,5 millions de personnes.

En dépit d’un processus en cours d’urbanisation, les NATIONS unies ont souligné que certaines villes au cours des dernières années, confrontés à une baisse du nombre d’habitants. « La plupart d’entre eux sont situés dans des pays d’Asie et d’Europe avec un taux de fécondité, la population totale ne change pas ou est sur le déclin. La population de plusieurs villes au Japon et en République de Corée, par exemple, de Nagasaki et de Busan, a diminué dans la période de 2000-2018 années. Certaines villes dans les pays d’Europe de l’est, comme la Pologne, la Roumanie, la Fédération de Russie et l’Ukraine, a également perdu la partie de la population », – a souligné dans le DAES.

À leur avis, cela s’explique non seulement le taux de fécondité, mais aussi de la migration. Dans un certain nombre de villes russes, dont la population depuis 2000, a diminué de plus en évidence, composé de Nijni-Novgorod (1 331 millions de mille à 1 million de 264 mille), Strasbourg (435 mille – 404 milliers) et Nijni Taguil (398 mille – 354 mille).

Aussi, la population des villes russes au milieu du XXIE siècle devrait augmenter de 3 millions de personnes et de dépasser 110,6 millions de dollars, malgré la crise démographique.

Selon les prévisions, la réduction de la population du pays seront les plus marqués dans les villages. Nombre d’habitants d’ici 2050 diminue de moitié, de l’actuel 36,8 millions de dollars à 22,1 millions de

Pour comparaison, la population rurale de la RSFSR dans les années 1950, dont l’ONU mène de telles statistiques, était de 57,5 millions de dollars Depuis lors, elle n’a cessé de régresser en raison du processus d’urbanisation.

Selon les NATIONS unies, fondée sur l’évaluation des agences nationales de statistique, en Russie actuellement une population d’environ 144 millions de personnes, la proportion de la population urbaine est de 74,4% (107,2 millions d’euros). Selon les dernières prévisions, d’ici 2050, ce chiffre atteint 83,3%, et le total de la population du pays réduit à 132,7 millions de

La population de Moscou, qui est devenu 10-миллионником en 2000, et à la barre de la marque dans 12 millions d’habitants il y a trois ans, selon les experts de l’ONU, dans un proche avenir va croître à un rythme plus lent. Après 2025, le nombre d’habitants de la capitale russe, pour atteindre 12,8 millions et restera à ce niveau jusqu’en 2035, qui sont limités à des prévisions du DAES. Moscou restera la plus populeuse ville de l’Europe.

La population de Saint-Pétersbourg à l’horizon 2035 augmenter légèrement: à partir du courant de 5,4 millions à 5,6 millions de la Ville de millionnaire sera Krasnodar, Sotchi contre, approchant les 500 millième de la marque. Dans le même temps, continuera à diminuer la population de Briansk. Le nombre d’habitants d’Arkhangelsk, de Kazan, de Krasnoïarsk, à Nijni-Novgorod, Novossibirsk, Omsk, Perm, Rostov-sur-le-Don et d’autres villes ou se stabilise ou augmente légèrement.