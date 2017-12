L’affiche du film « Arythmie » russe réalisateur Boris Khlebnikov

MOSCOU, 23 décembre. /TASS/. Copie le film « la Légende de la Коловрате », « Arythmie » et « justice League », illégalement publié en ligne, retiré près de 800 sites. Sur cela dit dans le message, publié samedi sur le site de Roskomnadzor.

« Dans le cadre de la mise en œuvre de « антипиратского » loi sur la base des définitions de Мосгорсуда et les demandes des titulaires de droits de Roskomnadzor continue à protéger contre les pirates du cinéma « Arythmie », « justice League » et « la Légende de Коловрате », publiés dans la location de russie, – dit dans le message. – Actuellement contenu supprimé avec 772 ressources. Concernant les 92 les ressources de l’internet, qui n’ont pas cessé de l’accès à distribué illégalement des copies de films, est réalisé par emboîtement des opérateurs de télécommunications, les autres n’ont pas répondu à la notification ».

Il est également noté que des mesures sont prises à l’égard de 1 mille ressources de l’internet, en distribuant des copies illégales de films de violation des droits d’auteur.

Selon les autorités, en 2017 en Roskomnadzor a reçu plus de 1200 définitions Мосгорсуда des mesures conservatoires visant à protéger le droit d’auteur et des droits connexes en ligne. Le plus grand nombre de définitions portait sur la protection des droits sur les productions cinématographiques. En particulier, Roskomnadzor pris des mesures pour limiter l’accès à un pirate de sites премьерными nationaux films de « l’Attraction », « d’abord », « Grand », « une Entrevue avec le président Poutine », « la Crimée », « Saliout-7 », « Gogol » et populaire américain de la série tv « game of thrones », « Twin Peaks ».