KALININGRAD, le 27 mai. /TASS/. Mémorable rassemblements et dépôt de fleurs au мемориалам héros de la prise de Königsberg en 1945 et les gardes ont passé à Kaliningrad, le dimanche, à la veille du 100 anniversaire de la fédération des services frontaliers. Ce sujet TASS a raconté dans le service de presse régional погрануправления par le FSB.

« À Kaliningrad près du monument aux Gardes-frontières s’est achevée le relais de la frontière. Отданием les honneurs aux soldats et de fleurs à мемориалам ouvert les festivités en l’honneur de la Journée, le garde-frontière – siècle de protection des frontières », a déclaré le représentant du service de presse. Edge nuit commencent à partir de 20:00 heure locale, donc la date anniversaire, le 28 mai, dans la Région gardes-frontière arrivera en ce temps déjà, le dimanche 27 mai, a ajouté l’interlocuteur de l’agence.

Le relais en l’honneur de la date anniversaire a débuté transfrontalière des municipalités 6 avril. Ses membres ont rencontré des vétérans et de jeunes dans les villes et villages de Ozerske, chemins de fer, Багратионовске, Мамоново, Baltiisk, Sovetsk, Neman, Zelenogradsk, Черняховске et Nesterov. Ils ont parlé de l’histoire des services frontaliers et des héros de пограничниках.

Dimanche, les festivités se déroulent dans la Région et au cœur de la ville de l’ouest de la Russie – Baltiisk. Les clients sont traités à la bouillie de terrain de cuisines, déployé exposition d’armes et de la technologie, qui est l’armement de la police des frontières. Organisé des démonstrations de dresseurs de chiens, démonstrations de combat corps à corps et de la détention des délinquants. Samedi dernier, dans la ville de Kaliningrad au bord de la rivière Преголя le musée des océans, les invités et les habitants de Kaliningrad en mesure d’aller sur un bateau de la garde Côtière, qui sont arrivés dans la ville en l’honneur de l’anniversaire.

L’histoire de la région de Kaliningrad est étroitement liée à celle des frontières et de la police des frontières. Les gardes-frontières dans le cadre des pièces et des composés de l’Armée Rouge ont participé à l’Extrême-Prussienne de l’opération 1945. Les trois à la limite des régiments affectés honorables noms « Кенигсбергских ».

La région de kaliningrad est séparée de la Russie et est bordé par la Lituanie et la Pologne. La limite de la gestion du FSB de la région de Kaliningrad est responsable de la protection de plus de 600 km de marin et terrestre de la frontière. La région de Kaliningrad frontalière de l’institut sert d’officier des cadres de différentes régions du pays.