De Небензи ne doute de l’authenticité de la nature de la vidéo prétendument de la ville de Douma

Des NATIONS unies, le 10 avril. /TASS/. Un certain nombre de présentés par l’opposition de preuves de l’implication de la syrie les autorités prétendument l’application des armes chimiques les plus dangereuses de la ville de Douma est clairement de nature falsifiée. Ce sujet a déclaré le représentant permanent de la fédération de RUSSIE Vassili Небензя, lundi, à la réunion du conseil de sécurité de l’ONU sur la situation en Syrie.

« Basé à Istanbul оппозиционный journaliste Asaad Hannah posté sur sa page Twitter, la vidéo aurait du lieu de l’incident. Sur lui l’inconnu, probablement pour des « casques Blancs », pose dans un masque à gaz sur le fond de l’artisanat de la bombe chimique de la farce, soi-disant tombé dans la chambre d’un des bâtiments de la Douma. Tout cela accompagné d’un commentaire sur « le prochain crime du régime contre des civils ». Authenticité de la nature de cette action ne fait aucun doute », a souligné le Небензя.

« La trajectoire présumée de la pénétration de la « bombe » anormale. Elle a traversé le toit et tranquille « retombée » sur un lit en bois, n’est elle pas l’endommager. Il est clair que sa y dormit lors de la préparation à la prise de vue », a expliqué le diplomate russe.

Il a également attiré l’attention des membres Совбеза une coïncidence. « Chimique de la provocation à la Douma, le samedi 7 avril s’est produite immédiatement après que la délégation américaine au Conseil de Sécurité a reçu une indication de convoquer aujourd’hui, lundi 9 avril, une consultation d’experts sur le projet de résolution sur le mécanisme d’enquête des incidents avec des armes chimiques. Dans le texte originel aujourd’hui apporté des changements profonds », – a remarqué Небензя. Il a déclaré sur la nécessité de comprendre « dans ces circonstances troubles » honnêtement, objectivement et impartialement, sans négliger le principe de la présomption d’innocence et en aucun cas, sans préjuger de l’issue de l’enquête.

Avec l’affirmation que le 7 avril dans la ville de Douma, dans l’est, a été appliquée химоружие, a fait un certain nombre d’ONG, y compris les « casques ». Dans un communiqué publié le 8 avril sur le site de cette organisation, a déclaré que lors du bombardement de la ville ont été utilisées, en particulier, des bombes au chlore, ont tué des dizaines de personnes, à l’hôpital avec des symptômes de colis livrés par les habitants.

Au ministère des affaires étrangères de la fédération de RUSSIE est un message d’information appelé вбросом, et le ministère de la Défense de la fédération de RUSSIE a déclaré que « casques » connus pour leurs фейковыми nouvelles. Auparavant russes dans les offices ont averti à plusieurs reprises sur les candidats dans les différentes régions de la Syrie les provocations et инсценировках d’application des armes chimiques les plus dangereuses par des forces gouvernementales.